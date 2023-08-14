На Київщині ще дві парафії перейшли до ПЦУ (фото)
До ПЦУ доєдналися протоієреї Іван та Ігор Образи зі своїми парафіями
До складу Переяславсько-Вишневської єпархії Православної Церкви України (ПЦУ) увійшли дві парафії Київщини з настоятелями. Про перехід повідомив правлячий архієрей згаданої єпархії ПЦУ митрополит Олександр Драбинко.
«14 серпня до складу Переяславсько-Вишневської єпархії Православної Церкви України доєднатися протоієреї Іван та Ігор Образи зі своїми парафіями, згідно з поданими проханнями та рішень парафіяльних зборів. Божого благословення!», – зазначив Драбинко.
Згідно з поданими проханнями та рішень парафіяльних зборів було прийнято дві парафії разом із настоятелями у Вишгородському районі Київської області: святих Косьми та Даміана селища Димер та святої Параскеви села Литвинівка.
Нагадаємо, що на Черкащині ще одна громада перейшла від УПЦ МП до Православної церкви України. Від 12 серпня Свято-Троїцький храм Ірклієва належить громаді Православної церкви України. Зазначимо, нещодавно в Ірклієві священник УПЦ МП відмовив рідним військового, який віддав своє життя захищаючи Україну, вносити труну в церкву на відспівування. Священник пояснив це тим, що «не хотів, аби капелани ПЦУ, які пліч-о-пліч були на передовій з військовим, відспівували військового разом з ним».
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