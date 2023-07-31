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В Ірпені з'явиться будинок, надрукований на 3D-принтері

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В Ірпені з'явиться будинок, надрукований на 3D-принтері
Будинок «надрукують» для ірпінчанки Наталії, родина якої втратила свою оселю під час активних бойових дій у регіоні
скріншот з відео

Будівельники планують надрукувати основу будинку всього за п'ять діб

В Ірпені планують звести перший в Україні приватний будинок, який надрукують на 3D-принтері вітчизняного виробництва. Благодійний проєкт реалізують для вдови військового, який загинув під Бахмутом. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Роботи по реалізації проєкту вже офіційно стартували. Міська рада підписала меморандум, надала техніку для демонтажу попередньої споруди на ділянці та підготувала все для будівництва. Найближчим часом будівельники уже закладуть фундамент та розпочнуть друк будинку.

Основу будинку планують надрукувати всього за п'ять діб. У плані незвичного будівництва передбачена кімната безпеки з посиленими бетонними стінами. Також споруда матиме усі комунікації, а прибудинкову територію належно облаштують.

Будівництво нового будинку реалізується для родини ірпінчанки Наталії. Багаторазові влучання на початку повномасштабного вторгнення вщент зруйнували будинок у якому жила жінка з чоловіком Ярославом та двома доньками. Після визволення Ірпеня Ярослав пішов на фронт і загинув під Бахмутом.

Зазначимо, подібне будівництво є поширеною практикою у світі й показало гарні результати. В Україні це ж буде перший досвід зведення приватного будинку.

Нагадаємо, що у Львові будують школу за допомогою 3D-принтера.

Читайте також: Відбудова Ірпеня. Що з нею не так?
Теги: Ірпінь Київщина будинок

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