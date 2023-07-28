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Поліція Києва отримала нового очільника

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Поліція Києва отримала нового очільника
Новий начальник поліції Києва Дмитро Шумейко
фото: НПУ

Дмитро Шумейко став новим очільником поліції Києва

Голова Національної поліції Іван Вигівський представив нового начальника Головного управління Нацполіції у місті Києві полковника поліції Дмитра Шумейка. Про це повідомила пресслужба НПУ.

Як зазначається, досі Шумейко був тимчасовим виконувачем обов’язків керівника столичного главку.

 «Я бачив Дмитра Олександровича у найскладніші моменти для столиці, навіть під час обстрілів Києва він проявив себе як професійний відповідальний керівник, одним з перших був на місцях прильотів. Під його керівництвом поліцейські діяли чітко та злагоджено, усі докази воєнних злочинів належним чином зафіксовані», – сказав Вигівський.

Іван Вигівський представив начальника поліції Києва Дмитра Шумейка
Іван Вигівський представив начальника поліції Києва Дмитра Шумейка
фото: НПУ

Своєю чергою Шумейко подякував міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку та голові Нацполіції за довіру та підтримку.

«Я впевнений, що колектив поліції Києва упорається з усіма викликами і поставлені завдання будуть виконані», – сказав Шумейко.

Нагадаємо, що 14 липня уряд призначив очільника Нацполіції. Ним став Іван Вигівський.

Теги: Національна поліція України Київщина поліція

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