Поліція Києва отримала нового очільника

Дмитро Шумейко став новим очільником поліції Києва

Голова Національної поліції Іван Вигівський представив нового начальника Головного управління Нацполіції у місті Києві полковника поліції Дмитра Шумейка. Про це повідомила пресслужба НПУ.

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Як зазначається, досі Шумейко був тимчасовим виконувачем обов’язків керівника столичного главку.

«Я бачив Дмитра Олександровича у найскладніші моменти для столиці, навіть під час обстрілів Києва він проявив себе як професійний відповідальний керівник, одним з перших був на місцях прильотів. Під його керівництвом поліцейські діяли чітко та злагоджено, усі докази воєнних злочинів належним чином зафіксовані», – сказав Вигівський.

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Іван Вигівський представив начальника поліції Києва Дмитра Шумейка фото: НПУ

Своєю чергою Шумейко подякував міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку та голові Нацполіції за довіру та підтримку.

«Я впевнений, що колектив поліції Києва упорається з усіма викликами і поставлені завдання будуть виконані», – сказав Шумейко.

Нагадаємо, що 14 липня уряд призначив очільника Нацполіції. Ним став Іван Вигівський.