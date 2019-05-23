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    На «Книжковому арсеналі» в Києві проходить акція на підтримку Сенцова

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    Активісти роздають інформаційні матеріали про в&rsquo;язнів Кремля - На «Книжковому арсеналі» в Києві проходить акція на підтримку Сенцова
    Активісти роздають інформаційні матеріали про в’язнів Кремля
    Фото: Крим.Реалії

    Активісти просять учасників «Книжкового арсеналу» розповісти на своїх локаціях про Сенцова і в’язнів Кремля

    У Києві на міжнародному фестивалі «Книжковий арсенал» проходить глобальна акція #SaveOlegSentsov на підтримку українського режисера Олега Сенцова, засудженого в Росії, а також інших українських політв’язнів.

    На фестивалі розмістили інформаційний стенд, а також фотозону. Активісти роздають інформаційні матеріали про в’язнів Кремля.

    Громадські активісти просять учасників «Книжкового арсеналу» розповісти на своїх локаціях про Сенцова і в’язнів Кремля і прикріпити до одягу цифри з кількістю утримуваних у Росії й анексованому нею Криму громадян України.

    Крім цього, активісти пропонують всім небайдужим надрукувати слова підтримки на футболках, згадати імена і висловити підтримку тим українцям, які незаконно утримуються в російських в’язницях, в анексованому Криму, а також зробити фото з табличкою #SaveOlegSentsov.

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    На «Книжковому арсеналі» в Києві проходить акція на підтримку Сенцова
    На «Книжковому арсеналі» в Києві проходить акція на підтримку Сенцова
    На «Книжковому арсеналі» в Києві проходить акція на підтримку Сенцова
    Фото: Крим.Реалії

    Раніше сестра політв’язня Наталія Каплан повідомила, що Сенцов надіслав їй листа. За її словами, Сенцов продовжує активно працювати попри умови в колонії.

    Як повідомлялося, російська правозахисниця Тетяна Щур розповіла, що Сенцову не доставляють «Новую газету», передплату на яку йому оформила редакція видання.

    10 травня п’ять років тому у Сімферополі арештували кінорежисера і письменника Олега Сенцова. 

    Олег Сенцов - український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст. Лауреат Премії Сахарова «За свободу думки» та Національної премії України ім. Тараса Шевченка.

    Його було засуджено в Росії до 20 років ув'язнення за обвинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму.

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    Джерело: Крим.Реалії

    книги Олег Сенцов акція література політв’язні активісти письменник
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