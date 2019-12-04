На Контрактовій площі почали встановлювати новорічну ялинку (фото)



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На Контрактовій площі лежать елементи майбутньої великої ялинки Фото: Інформатор

Новорічна ялинка буде встановлена біля колеса огляду

У вівторок, 3 грудня, на Контрактовій площі почалася підготовка до новорічних свят.

На тлі колеса огляду з'явився силует майбутньої ялинки, а на проїжджій частині майже готовий льодовий каток. Про це повідомляє Інформатор.

На місці, де недавно можна було вільно гуляти, лежать елементи майбутньої великої ялинки. Їх закріплять на спеціальному каркасі, який вже зібраний. Після того, як ялинка буде готова і загориться вогнями, вона створить гарний дует з колесом огляду.

Тут також будують будиночки для новорічного ярмарку.

Як повідомлялося, офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах у Києві триватиме із 14 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у день святого Миколая.

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19 грудня о 17:00 святкування відкриватиме різдвяний парад, який пройде від Національної Опери України до Софійської площі. Після закінчення параду відбудеться офіційне засвічення ялинки.

Вартість іграшок й ілюмінації для центральної новорічної ялинки на Софійській площі в Києві становитиме 2,7 млн гривень.

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