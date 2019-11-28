Комунальники монтують новорічне містечко в центрі Києва (фото)
На Софійській площі встановлять сцену і будиночки для новорічного ярмарку
На Софійській площі комунальники почали монтувати новорічне містечко.
Наразі тут облаштовують будиночки, в яких розмістяться продавці новорічних смаколиків, глінтвейну і подарунків. Фудкорти розмістяться на самій площі та Володимирському проїзді.
Також робітники паралельно встановлюють каркас для новорічної ялинки.
Як повідомлялося, офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах у Києві триватиме із 14 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у день святого Миколая.
Тематикою Нового року на Софійській площі стала відома на весь світ різдвяна історія про Лускунчика.
Вартість іграшок й ілюмінації для центральної новорічної ялинки на Софійській площі в Києві становитиме 2,7 млн гривень.
Для проведення зимових масових заходів дорожники змінили схему руху транспорту в центрі столиці. Рух заборонено Володимирським проїздом – від Малої Житомирської до Михайлівської площі. Також обмежено рух правою смугою Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі.
Джерело: Вечірній Київ