Комунальники монтують новорічне містечко в центрі Києва (фото)



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Фото: Вечірній Київ

На Софійській площі встановлять сцену і будиночки для новорічного ярмарку

На Софійській площі комунальники почали монтувати новорічне містечко.

Наразі тут облаштовують будиночки, в яких розмістяться продавці новорічних смаколиків, глінтвейну і подарунків. Фудкорти розмістяться на самій площі та Володимирському проїзді.

Також робітники паралельно встановлюють каркас для новорічної ялинки.

Як повідомлялося, офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах у Києві триватиме із 14 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у день святого Миколая.

Тематикою Нового року на Софійській площі стала відома на весь світ різдвяна історія про Лускунчика.

Так, 19 грудня о 17:00 святкування відкриватиме різдвяний парад, який пройде від Національної Опери України до Софійської площі. Після закінчення параду відбудеться офіційне засвічення ялинки.

Вартість іграшок й ілюмінації для центральної новорічної ялинки на Софійській площі в Києві становитиме 2,7 млн гривень.

комунальники почали підготовку до встановлення новорічної ялинки в центрі Києва 26 листопада

Для проведення зимових масових заходів дорожники змінили схему руху транспорту в центрі столиці. Рух заборонено Володимирським проїздом – від Малої Житомирської до Михайлівської площі. Також обмежено рух правою смугою Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі.

Джерело: Вечірній Київ