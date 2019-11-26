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    На Софійській площі розпочався монтаж новорічної ялинки (фото)

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    У центрі Києва тривають підготовчі роботи до встановлення ялинки - На Софійській площі розпочався монтаж новорічної ялинки (фото)
    У центрі Києва тривають підготовчі роботи до встановлення ялинки
    Фото: Вечірній Київ

    Зелена красуня буде висотою 30 м і вагою понад 100 тонн

    Сьогодні, 26 листопада, комунальники почали підготовку до встановлення новорічної ялинки в центрі Києва.

    На Софійській площі почали встановлювати каркас зеленої красуні. Ялинка буде 30-метрова, зібрана з гілок сосни і ялиці з Вінницької і Житомирської областей, повідомляє Вечірній Київ. 

    Запланована вага ялинки з оздобленнями – 100 тонн. Ялинка буде прикрашена 4 км гірлянд та тисячею іграшок у вигляді цукерок.

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    На Софійській площі розпочався монтаж новорічної ялинки (фото)
    На Софійській площі розпочався монтаж новорічної ялинки (фото)
    На Софійській площі розпочався монтаж новорічної ялинки (фото)
    На Софійській площі розпочався монтаж новорічної ялинки (фото)
    На Софійській площі розпочався монтаж новорічної ялинки (фото)
    На Софійській площі розпочався монтаж новорічної ялинки (фото)

    Як повідомлялося, офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах у Києві триватиме із 14 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у день святого Миколая.

    Тематикою Нового року на Софійській площі стала відома на весь світ різдвяна історія про Лускунчика.

    Так, 19 грудня о 17:00 святкування відкриватиме різдвяний парад, який пройде від Національної Опери України до Софійської площі. Після закінчення параду відбудеться офіційне засвічення ялинки.

    Вартість іграшок й ілюмінації для центральної новорічної ялинки на Софійській площі в Києві становитиме 2,7 млн гривень.

    Раніше повідомлялося, що монтаж ялинки розпочнеться 5 грудня і закінчиться за планом 12 грудня.

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