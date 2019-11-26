На Софійській площі розпочався монтаж новорічної ялинки (фото)



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У центрі Києва тривають підготовчі роботи до встановлення ялинки Фото: Вечірній Київ

Зелена красуня буде висотою 30 м і вагою понад 100 тонн

Сьогодні, 26 листопада, комунальники почали підготовку до встановлення новорічної ялинки в центрі Києва.

На Софійській площі почали встановлювати каркас зеленої красуні. Ялинка буде 30-метрова, зібрана з гілок сосни і ялиці з Вінницької і Житомирської областей, повідомляє Вечірній Київ.

Запланована вага ялинки з оздобленнями – 100 тонн. Ялинка буде прикрашена 4 км гірлянд та тисячею іграшок у вигляді цукерок.

Як повідомлялося, офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах у Києві триватиме із 14 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у день святого Миколая.

Тематикою Нового року на Софійській площі стала відома на весь світ різдвяна історія про Лускунчика.

Так, 19 грудня о 17:00 святкування відкриватиме різдвяний парад, який пройде від Національної Опери України до Софійської площі. Після закінчення параду відбудеться офіційне засвічення ялинки.

Вартість іграшок й ілюмінації для центральної новорічної ялинки на Софійській площі в Києві становитиме 2,7 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що монтаж ялинки розпочнеться 5 грудня і закінчиться за планом 12 грудня.