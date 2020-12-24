На Київщині згоріла вантажівка з цистерною та гаражі (фото)

Рятувальники понад годину боролися з пожежею

23 грудня у гаражі у селі Денихівка Тетіївського району сталася пожежа. Повідомлення про загорання надійшло на пункт зв’язку 9 Державної пожежно-рятувальної частини м. Тетіїв о 19:50.

Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місці розвідкою було встановлено, що відбулося займання вантажного автомобіля Volvo з цистерною ємністю 32 куб. м і поряд розташованих двох металевих вагончиків.

На місце пожежі була додатково направлена пожежна сільська охорона для підвозу води.

Пожежу було локалізовано о 20:20 та ліквідовано о 21:10.

На пожежі працювало 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Внаслідок пожежі вогнем знищено кабіну вантажного автомобіля Volvo та два металевих вагончики розміром 3х11 м. Пошкоджено частково цистерну вантажівки.

Причина пожежі та збитки встановлюються, травмованих та загиблих не виявлено.

Як повідомлялося, 23 грудня сталася пожежа на території спортивно-оздоровчої бази на Трухановому острові у Дніпровському районі Києва