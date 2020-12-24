На Трухановому острові горіла спортивно-оздоровча база (фото)

Займання сталося в окремо розташованій дерев'яній будівлі бази

У середу, 23 грудня, сталася пожежа на території спортивно-оздоровчої бази на Трухановому острові у Дніпровському районі Києва. Повідомлення про загорання надійшло до рятувальної служби о 14:59, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних частин. Бійці встановили, що займання сталося в одноповерховій окремо розташованій дерев'яній будівлі.

О 15:29 рятувальники локалізували загоряння та о 15:49 – ліквідували.

Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 25 кв. м покрівлі, пошкоджено внутрішню та зовнішню обшивку будівлі.

На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.

Жертв і постраждалих немає.