Глава МВС: рівень убивств в Україні неухильно падає



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Авакова, у середньому по Україні розкриваються 92% вбивств Фото: Главком

«Рівень вбивств в Україні неухильно падає, а рівень розкриття вбивств, що сталися - неухильно росте», - заявив Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевняє, що рівень вбивств в Україні неухильно падає.

Про це Аваков заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

«Чи зростає рівень злочинності? Ні, не росте, більше того - падає. Рівень вбивств в Україні неухильно падає, а рівень розкриття вбивств, що сталися - неухильно росте», - сказав Аваков.

Він зазначив, що у середньому по Україні розкриваються 92% вбивств.

«Якщо ви подивитеся динаміку вбивств за останні чотири роки, то ви побачите, що ми живемо у дедалі безпечнішому середовищі», - додав міністр.

Детальніше про резонансні вбивства в Україні читайте тут.