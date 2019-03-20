Глава МВС: рівень убивств в Україні неухильно падає
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За словами Авакова, у середньому по Україні розкриваються 92% вбивств
«Рівень вбивств в Україні неухильно падає, а рівень розкриття вбивств, що сталися - неухильно росте», - заявив Аваков
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевняє, що рівень вбивств в Україні неухильно падає.
Про це Аваков заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону.
«Чи зростає рівень злочинності? Ні, не росте, більше того - падає. Рівень вбивств в Україні неухильно падає, а рівень розкриття вбивств, що сталися - неухильно росте», - сказав Аваков.
Він зазначив, що у середньому по Україні розкриваються 92% вбивств.
«Якщо ви подивитеся динаміку вбивств за останні чотири роки, то ви побачите, що ми живемо у дедалі безпечнішому середовищі», - додав міністр.
Детальніше про резонансні вбивства в Україні читайте тут.