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    Кримінал

    Глава МВС: рівень убивств в Україні неухильно падає

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    <p>За словами Авакова, у середньому по Україні розкриваються 92% вбивств</p> - Глава МВС: рівень убивств в Україні неухильно падає

    За словами Авакова, у середньому по Україні розкриваються 92% вбивств

    Фото: Главком

    «Рівень вбивств в Україні неухильно падає, а рівень розкриття вбивств, що сталися - неухильно росте», - заявив Аваков

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевняє, що рівень вбивств в Україні неухильно падає.

    Про це Аваков заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

    «Чи зростає рівень злочинності? Ні, не росте, більше того - падає. Рівень вбивств в Україні неухильно падає, а рівень розкриття вбивств, що сталися - неухильно росте», - сказав Аваков.

    Він зазначив, що у середньому по Україні розкриваються 92% вбивств.

    «Якщо ви подивитеся динаміку вбивств за останні чотири роки, то ви побачите, що ми живемо у дедалі безпечнішому середовищі», - додав міністр.

    Детальніше про резонансні вбивства в Україні читайте тут.

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