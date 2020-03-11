На Лук’янівці в Києві невідомі обстріляли автомобіль (фото)



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На місці працюють правоохоронці

Обстріляно автомобіль, припаркований на тротуарі

Сьогодні, 11 березня, на вулиці Юрія Іллєнка у Шевченківському районі Києва сталася надзвичайна подія.

Невідомі обстріляли автомобіль Mercedes, що припаркований на тротуарі біля дитячої клінічної лікарні №8. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

На місці працюють патрульні, слідчо-оперативна група, лабораторія МВС.

Місце надзвичайної події огороджено стрічкою.

Про постраждалих нічого не повідомляється.

Нагадаємо, увечері 1 грудня 2019 року у центрі Києва сталася стрілянина. Обстріляли автомобіль депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєв, який сидів за кермом, а на задньому сидінні – його трирічний син Сашко, який помер у «швидкій».

Правоохоронці затримали двох молодиків, яких підозрюють у вбивстві дитини Соболєва.

Як повідомлялося, Національна поліція засекретила інформацію про можливих замовників замаху на вбивство Соболєва в центрі Києва.

Офіс генпрокурора доручив розслідування вбивства 3-річного сина В’ячеслава Соболєва Головному слідчому управлінню Нацполіції України.