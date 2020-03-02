На Київщині чоловік відкрив стрілянину по поліцейських



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Правоохоронці вилучили пістолет Фото: Нацполіція

Поранення отримали двоє правоохоронців

Днями у місті Узин Білоцерківського району Київщини чоловік з пристрою для відстрілу набоїв, споряджених гумовими кулями, завдав тілесних ушкоджень двом працівникам поліції.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«У вечірній час працівники поліції прибули на виклик про домашнє насильство. Раптово зловмисник зі спини почав викрикувати на адресу поліцейських нецензурні вислови та здійснювати в їх бік постріли з пістолету. В результаті дільничний офіцер поліції отримав тілесні ушкодження ноги. На місце події оперативно прибув наряд сектора реагування патрульної поліції. Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника, однак ще один поліцейський отримав тілесні ушкодження, оскільки хуліган чинив опір», - розповіли в поліції.

З місця події правоохоронці вилучили пристрій та гільзи травматичних набоїв, їх направлять на проведення відповідної експертизи.

43-річного зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку оголошено підозру у вчинені двох правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, нещодавно у Кропивницького нетверезий чоловік відкрив стрілянину по автомобілю патрульних поліцейських.