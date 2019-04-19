На Майдан, де відбувається акція «Захисти Україну», прийшов Порошенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Акція «Захисти Україну!» на Майдані Незалежності, 19 квітня 2019 року Фото: Валерій Прозапас

Після виступів на Майдані люди рушили маршем «Захисти Україну!» до Олімпійського стадіону

Президент України Петро Порошенко з дружиною прийшов на Майдан Незалежності, де відбувається акція «Захисти Україну».

«Це не вибір між Зе і Порошенко. Ми всі точно знаємо про справжню ставку на цих виборах: чи продовжить наша держава свій шлях до ЄС та НАТО, чи знов все буде спущено на гальмах. Ще одне надзвичайно важливе питання - чи допустять українці реванш, чи здатні ми протистояти спробам Кремля знову підкорити Україну і зробити її якщо не частиною, то сателітом Російської імперії», - сказав Петро Порошенко, виступаючи на акції.

«Незважаючи про те, що Путін має значно більший військовий бюджет, і Росія значно краще забезпечена ресурсами я гарантую вам, що якщо мене оберуть 21 квітня і в наступні 5 років Путіна чекає гучний провал тут, в Україні», - сказав Петро Порошенко.

Він наголосив, що зараз вибір стоїть не між двома кандидатами. Справжня ставка в цих виборах - Україна, бо Росія мріє про недосвідченого президента, який дозволить Кремлю взяти Україну під контроль.

«Ми поважаємо вибір інших, і жодним чином не вважаємо нашого опонента агентом Кремля - жодним чином ні. Але ми впевнені, що Путін мріє про президента-новачка, що дозволить Кремлю взяти Україну під контроль», - сказав Порошенко.

Очікується, що після виступів розпочався марш «Захисти Україну!»

Учасники маршу збиралися на Михайлівській площі. Тут представники Самооборони Майдану, «Молодіжного національного конгресу», «Вільних людей», пластуни. Вони розгорнули банери-«розтяжки» із написом «#Захисти Україну». Також вони тримають у руках державні прапори.

З Михайлівської площі колонна вирушила до НСК «Олімпійський», де о 19.00 мають відбутися дебати між кандидатами у президенти Петром Порошенком і шоуменом Володимиром Зеленським.

Як зазначають організатори, учасники маршу хочуть почути від кандидатів у президенти відповіді на такі питання як протидія Кремлю, курс НАТО, захист української мови, продовження реформ.

Акція має мирний характер, відбувається з ініціативи громадськості, без участі будь-яких штабів, адміністрацій чи органів влади, наголошують організатори.

Як повідомлялося, 14 квітня представники об’єднаної Громадської ініціативи «Захисти Україну!» прийняли звернення, в якому закликали не віддавати голос на виборах кандидату Володимиру Зеленському.

Звернення підписали, зокрема, народні депутати Юрій Шухевич, Дмитро Ярош, Микола Величкович, Андрій Левус, голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, керівники УНА-УНСО, Правого сектору, Конгресу Українських Націоналістів та інших громадських об'єднань, відомі діячі.

Другий тур виборів президента України пройде 21 квітня. За пост президента змагатимуться чинний Глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Джерело: Укрінформ