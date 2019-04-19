UA:Перший покаже дебати з «Олімпійського» та зі студії



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19 квітня плануються дебати на НСК Олімпійський, а також на Суспільному телебаченні

Якщо на національних теледебатах буде присутній лише один кандидат, то весь відведений ефірний час буде надано йому для передвиборчої агітації

У день проведення національних дебатів, 19 квітня, Суспільний мовник підготував ряд програм, присвячених дебатам між кандидатами на пост президента України та виборам.

Про це повідомляється на сайті UA:Перший.

Зазначається, що спецефір на суспільному телеканалі UA: Перший розпочнеться о 18:50 випуском політичного ток-шоу «Зворотний відлік. Передмова».

О 19:00 заплановано прямі включення виступу кандидатів із НСК «Олімпійський». Кореспонденти Суспільного також виходитимуть у прямий ефір з включеннями із секторів прихильників обох кандидатів та зон біля сцени.

Повідомляється, що Суспільний мовник відповідатиме за режисерське забезпечення та художнє керівництво ефіру, інші напрями роботи та організацію заходу, що є передвиборчою агітацією, здійснюють штаби кандидатів самостійно.

О 20:00 в ефірі суспільного телеканалу UA: Перший продовжить спецвипуск політичного ток-шоу «Зворотний відлік», протягом якого ведучі Мирослава Барчук і Павло Казарін обговорять з експертами виступи кандидатів на НСК «Олімпійський».

О 21:00 у прямому ефірі UA: Перший мають відбудуться національні дебати між двома кандидатами на пост президента України. До студії Суспільного запрошені Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

«Якщо на національних теледебатах буде присутній лише один кандидат, то весь відведений ефірний час буде надано йому для передвиборчої агітації. А якщо жоден із кандидатів не з’явиться до ефіру - Суспільний мовник інформуватиме про це глядачів», - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 квітня о 19:00 кандидати у президенти шоумен Володимир Зеленський і чинний голова держави Петро Порошенко мають провести неофіційні дебати на НСК «Олімпійський».

Потім дебати за законом мають відбутися в телестудії Суспільного мовника. Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.