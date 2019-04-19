Дебати будуть транслювати понад 20 зарубіжних каналів – Аласанія



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19 квітня плануються дебати на НСК Олімпійський, а також на Суспільному телебаченні

Голова правління НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що сигнал з дебатів буде відкритим

Дебати на Суспільному і на НСК «Олімпійський» будуть мати відкритий сигнал, який зможуть приймати всі канали.

Про це повідомив голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураб Аласанія.

«Сигнал буде відкритим. Понад 20 зарубіжних каналів будуть транслювати. Сигнал відкрито ЦКУ, це такий центр, який роздає сигнали РТ, там буде зведено всі сигнали – і зі стадіону, і з Суспільного. Сигнал спокійно зможуть приймати всі канали», - зазначив Аласанія, якого цитує телеканал «112 Україна».

Проте, за його словами, залишаються певні труднощі з трансляцією зі стадіону - такі дебати розцінюються як політична агітація та мають бути оплачені зі штабів кандидатів.

«Немає впевненості, що це просто зійде з рук. Зарубіжним спокійно, а нашим - питання. У законі зазначено тільки про сигнал офіційних дебатів, там вони мають робити це безкоштовно. А з публічною дискусією на стадіоні питання ще стоїть. Чим ризикують канали? Наприклад, штрафами від Нацради з питань телебачення і радіомовлення або від ЦВК», - сказав Аласанія.

Нагадаємо, 19 квітня о 19:00 кандидати у президенти шоумен Володимир Зеленський і чинний голова держави Петро Порошенко мають провести неофіційні дебати на НСК «Олімпійський».

Потім дебати за законом мають відбутися в телестудії Суспільного мовника. Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

UA:Перший буде транслювати дебати з НСК «Олімпійський» та зі студії.