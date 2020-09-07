У Києві на припарковану автівку рухнуло скло з білборда (відео)



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Автомобіль припаркований під самісіньким білбордом Фото: скріншот відео

Жінка, яка проходила поряд, ледь встигла відскочити, щоб не потрапити під «дощ зі скла»

Сьогодні, 7 вересня, на проспекті Перемоги, 34 на припаркований автомобіль посипалося скло з білборда.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Як видно на відео, автомобіль Toyota припаркований на тротуарі під білбордом. Раптово на автівку пішов «дощ зі скла» від борда. Також полетіли шматки конструкції білборда.

Що сталося з бордом, наразі невідомо.

Автомобіль отримав пошкодження.

Також є ще одне відео із моментом руйнації рекламного борда на проспекті Перемоги. Це відео з камер спостереження.

Жінка, яка йшла в той момент по тротуару, ледь встигла відскочити, щоб не потрапити під «дощ зі скла».