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    У Києві на припарковану автівку рухнуло скло з білборда (відео)

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    Автомобіль припаркований під самісіньким білбордом - У Києві на припарковану автівку рухнуло скло з білборда (відео)
    Автомобіль припаркований під самісіньким білбордом
    Фото: скріншот відео

    Жінка, яка проходила поряд, ледь встигла відскочити, щоб не потрапити під «дощ зі скла»

    Сьогодні, 7 вересня, на проспекті Перемоги, 34 на припаркований автомобіль посипалося скло з білборда.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Як видно на відео, автомобіль Toyota припаркований на тротуарі під білбордом. Раптово на автівку пішов «дощ зі скла» від борда. Також полетіли шматки конструкції білборда.

    Що сталося з бордом, наразі невідомо.

    Автомобіль отримав пошкодження.

    Також є ще одне відео із моментом руйнації рекламного борда на проспекті Перемоги. Це відео з камер спостереження.

    Жінка, яка йшла в той момент по тротуару, ледь встигла відскочити, щоб не потрапити під «дощ зі скла».

    Київ автомобіль реклама парковка
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