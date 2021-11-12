На муралі в Києві невідомі замалювали прапор України (фото)

Тепер потрібна декомунізація муралу

Днями невідомі пошкодили мурал, намальований на бетонній огорожі вздовж Русанівської набережної в Києві. Про це повідомляється на Facebook-сторінці спільноти «NEW Русанівка».

Так, на яскравому муралі з соняхами, червоною калиною та плашками на тлі заходу сонця зображення прапора України замальовано червоною фарбою.

«У кого є фарби? Потрібна декомунізація», – йдеться у дописі зі світлиною зіпсованого муралу.

Мурал на Русанівській набережній. Фото: NEW Русанівка

Як повідомлялося, нещодавно на перетині вулиці Рейтарської та Георгіївського провулку в Києві невідомі зруйнували скульптуру «Їжачок в тумані».

А у вересні на Пейзажній алеї невідомі поглумилися над скульптурою Маленького принца: хулігани відбили принцу руку з шаблею.