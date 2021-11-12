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    На муралі в Києві невідомі замалювали прапор України (фото)

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    Жовто-блакитний прапор України замальовано червоною фарбою - На муралі в Києві невідомі замалювали прапор України (фото)
    Жовто-блакитний прапор України замальовано червоною фарбою
    фото: NEW Русанівка

    Тепер потрібна декомунізація муралу

    Днями невідомі пошкодили мурал, намальований на бетонній огорожі вздовж Русанівської набережної в Києві. Про це повідомляється на Facebook-сторінці спільноти «NEW Русанівка».

    Так, на яскравому муралі з соняхами, червоною калиною та плашками на тлі заходу сонця зображення прапора України замальовано червоною фарбою.

    «У кого є фарби? Потрібна декомунізація», – йдеться у дописі зі світлиною зіпсованого муралу.

    Мурал на Русанівській набережній. Фото: NEW Русанівка
    Мурал на Русанівській набережній. Фото: NEW Русанівка

    Як повідомлялося, нещодавно на перетині вулиці Рейтарської та Георгіївського провулку в Києві невідомі зруйнували скульптуру «Їжачок в тумані».

    А у вересні на Пейзажній алеї невідомі поглумилися над скульптурою Маленького принца: хулігани відбили принцу руку з шаблею.

    Теги: Київ мурал вандалізм Русанівка
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    На муралі в Києві невідомі замалювали прапор України (фото)