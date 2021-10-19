Поліція знайшла чоловіка, що понівечив пам’ятник жертвам Голокосту під Києвом (фото, відео)

Чоловік у стані алкогольного сп'яніння впав біля пам'ятника, пошкодивши гранітну табличку

Поліцейські Василькова встановили особу чоловіка, який пошкодив меморіальну табличку поруч із пам‘ятником «Жертвам Голокосту». Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Працівники поліції провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу, яка пошкодила пам’ятник.

Ним виявився 40-річний житель міста Васильків. Чоловік зізнався, що 11 жовтня близько 21 години повертався додому в стані алкогольного сп'яніння та вирішив прочитати текст на меморіальній дошці, на яку до теперішнього часу не звертав уваги. Підійшовши ближче, правопорушник не помітив сходинку та перечепився через неї, ударившись головою об пам'ятник. Декілька спроб встановити гранітну табличку на місце виявилися невдалими, тож чоловік залишив місце події.

Поліцейські на порушника склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст.178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді), ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Раніше повідомлялося, що у місті Васильків на вулиці Небесної Сотні поблизу стадіону «Кристал» невідомі пошкодили пам'ятник жертвам Голокосту.