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    Невідомі понівечили відому київську скульптуру «Їжачок в тумані» (фото)

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    Скульптурка їжачка перебуває на реставрації - Невідомі понівечили відому київську скульптуру «Їжачок в тумані» (фото)
    Скульптурка їжачка перебуває на реставрації
    Фото: Олег Гаряга/Facebook

    Над реставрацією їжачка працюють комунальники та автор скульптури

    Минулими вихідними на перетині вулиці Рейтарської та Георгіївського провулку в Києві невідомі зруйнували скульптуру «Їжачок в тумані». Цією справою вже займаються правоохоронні органи. Про це повідомив голова Шевченківської райдержадміністрації Олег Гаряга на своїй сторінці у Facebook.

    На своїй сторінці у Facebook автор скульптури Костянтин Скритуцький повідомив: «Дерев'яний стовп під Їжачком втомився чинити опір силі земного тяжіння і з мінімальними втратами для Їжачка впав».

    Водночас, Гаряга заспокоїв схвильованих киян: найближчим часом скульптура повернеться на своє місце. Зараз над її реставрацією працює комунальна служба та Скритуцький.

    «Спочатку відновлять пошкоджені елементи скульптури, зашпаклюють тріщини, підфарбують, замінять дерев’яну колоду з сосни на дубову, тож тепер він зможе міцніше триматися проти вандалів», – зазначив Гаряга.

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    Невідомі понівечили відому київську скульптуру «Їжачок в тумані» (фото)
    Невідомі понівечили відому київську скульптуру «Їжачок в тумані» (фото)
    Невідомі понівечили відому київську скульптуру «Їжачок в тумані» (фото)
    Невідомі понівечили відому київську скульптуру «Їжачок в тумані» (фото)

    Нагадаємо, в кінці 2019 року скульптуру «Їжачок в тумані» відреставрували. 26 грудня 2019-го на вулиці Рейтарській поруч зі скульптуркою відкрився інноваційний екопарк.

    Теги: Київ вандалізм мистецтво пам'ятник реставрація
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    Невідомі понівечили відому київську скульптуру «Їжачок в тумані» (фото)