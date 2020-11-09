  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві сталося масштабне ДТП, є жертви (фото, відео)

    • Розсилка
    В аварію потрапили чотири автівки - У Києві сталося масштабне ДТП, є жертви (фото, відео)
    В аварію потрапили чотири автівки
    Фото: Київ оперативний

    На місці ДТП загинув водій Lada

    У неділю, 8 листопада, на Кільцевій дорозі в районі масиву Виноградар сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    В аварію потрапили Mercedes, Daihatsu, Hyundai та Lada.

    За інформацією учасників події, водій Lada на великій швидкості влетів у задню частину Daihatsu, той по інерції - у Mercedes та Hyundai.

    На місці ДТП загинув водій Lada, а пасажира Daihatsu було госпіталізовано до лікарні.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У Києві сталося масштабне ДТП, є жертви (фото, відео)
    У Києві сталося масштабне ДТП, є жертви (фото, відео)
    У Києві сталося масштабне ДТП, є жертви (фото, відео)
    У Києві сталося масштабне ДТП, є жертви (фото, відео)
    У Києві сталося масштабне ДТП, є жертви (фото, відео)

    На місці працював патруль поліції та наряд правоохоронців, які спеціалізуються на ДТП із важкими наслідками.

    Через ДТП спостерігалося ускладнення дорожнього руху.

    Як повідомлялося, у Харкові на проспекті Науки в суботу, 7 листопада, автомобіль збив 4 людей, які стояли на острівці безпеки посеред пішохідного переходу.

    Національна поліція України ДТП Київ смерть водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies