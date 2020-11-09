У Києві сталося масштабне ДТП, є жертви (фото, відео)

В аварію потрапили чотири автівки

На місці ДТП загинув водій Lada

У неділю, 8 листопада, на Кільцевій дорозі в районі масиву Виноградар сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

В аварію потрапили Mercedes, Daihatsu, Hyundai та Lada.

За інформацією учасників події, водій Lada на великій швидкості влетів у задню частину Daihatsu, той по інерції - у Mercedes та Hyundai.

На місці ДТП загинув водій Lada, а пасажира Daihatsu було госпіталізовано до лікарні.

На місці працював патруль поліції та наряд правоохоронців, які спеціалізуються на ДТП із важкими наслідками.

Через ДТП спостерігалося ускладнення дорожнього руху.

Як повідомлялося, у Харкові на проспекті Науки в суботу, 7 листопада, автомобіль збив 4 людей, які стояли на острівці безпеки посеред пішохідного переходу.