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    Невтішна статистика: минулого тижня у Києві сталося понад 700 ДТП

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    ДТП на Кільцевій дорозі, 8 листопада - Невтішна статистика: минулого тижня у Києві сталося понад 700 ДТП
    ДТП на Кільцевій дорозі, 8 листопада
    Фото: Київ оперативний

    У ДТП загинули двоє людей

    Упродовж минулого тижня, з 2 до 8 листопада, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 741 дорожньо-транспортну пригоду (для порівняння, тижнем раніше – 763).

    Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    У 31 ДТП є потерпілі.

    Загинуло двоє людей – пішохід та водій (тижнем раніше – четверо загиблих).

    Травмовані 32 учасники дорожнього руху (позаминулого тижня – 59), серед них – 10 мотоциклістів.

    Відбулося 8 наїздів на пішоходів, із них 5 – на пішохідних переходах.

    Інформація щодо ДТП, які сталися за тиждень
    Інформація щодо ДТП, які сталися за тиждень

    Як повідомлялося, 8 листопада на Кільцевій дорозі в районі масиву Виноградар сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. Один із водіїв загинув.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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