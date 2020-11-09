Невтішна статистика: минулого тижня у Києві сталося понад 700 ДТП
У ДТП загинули двоє людей
Упродовж минулого тижня, з 2 до 8 листопада, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 741 дорожньо-транспортну пригоду (для порівняння, тижнем раніше – 763).
Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.
У 31 ДТП є потерпілі.
Загинуло двоє людей – пішохід та водій (тижнем раніше – четверо загиблих).
Травмовані 32 учасники дорожнього руху (позаминулого тижня – 59), серед них – 10 мотоциклістів.
Відбулося 8 наїздів на пішоходів, із них 5 – на пішохідних переходах.
Як повідомлялося, 8 листопада на Кільцевій дорозі в районі масиву Виноградар сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. Один із водіїв загинув.