Невтішна статистика: минулого тижня у Києві сталося понад 700 ДТП

У ДТП загинули двоє людей

Упродовж минулого тижня, з 2 до 8 листопада, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 741 дорожньо-транспортну пригоду (для порівняння, тижнем раніше – 763).

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

У 31 ДТП є потерпілі.

Загинуло двоє людей – пішохід та водій (тижнем раніше – четверо загиблих).

Травмовані 32 учасники дорожнього руху (позаминулого тижня – 59), серед них – 10 мотоциклістів.

Відбулося 8 наїздів на пішоходів, із них 5 – на пішохідних переходах.

Інформація щодо ДТП, які сталися за тиждень

Як повідомлялося, 8 листопада на Кільцевій дорозі в районі масиву Виноградар сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. Один із водіїв загинув.