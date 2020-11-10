Серйозне ДТП у Києві: Harley-Davidson збив пішоходів на «зебрі» (фото, відео)

На місці ДТП працювали три бригади швидкої допомоги

Внаслідок ДТП отримали травми п'ятеро людей

У понеділок, 9 листопада, близько 20:45 на проспекті Правди в Подільському районі Києва мотоцикл збив людей на пішохідному переході. ДТП сталося навпроти ТЦ «Ретровіль».

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«Люди переходили дорогу на світлофорі (на своє зелене світло) і раптом, з невстановлених поки причин, їх збиває мотоцикліст на Harley-Davidson», - йдеться в повідомленні.

Всього у ДТП травмувалися п’ять осіб: три пішоходи, сам пілот мотоцикла та його пасажирка. У всіх доволі серйозні травми.

Патрульні опитали свідків ДТП. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка спеціалізуються на ДТП із важкими наслідками.

Нагадаємо, 8 листопада поблизу станції метро «Почайна» стався конфлікт між пішоходами та мотоциклістами, який закінчився побиттям перехожого похилого віку.