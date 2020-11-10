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    Серйозне ДТП у Києві: Harley-Davidson збив пішоходів на «зебрі» (фото, відео)

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    На місці ДТП працювали три бригади швидкої допомоги - Серйозне ДТП у Києві: Harley-Davidson збив пішоходів на «зебрі» (фото, відео)
    На місці ДТП працювали три бригади швидкої допомоги
    Фото: Київ оперативний

    Внаслідок ДТП отримали травми п'ятеро людей

    У понеділок, 9 листопада, близько 20:45 на проспекті Правди в Подільському районі Києва мотоцикл збив людей на пішохідному переході. ДТП сталося навпроти ТЦ «Ретровіль».

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    «Люди переходили дорогу на світлофорі (на своє зелене світло) і раптом, з невстановлених поки причин, їх збиває мотоцикліст на Harley-Davidson», - йдеться в повідомленні.

    Всього у ДТП травмувалися п’ять осіб: три пішоходи, сам пілот мотоцикла та його пасажирка. У всіх доволі серйозні травми.

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    Серйозне ДТП у Києві: Harley-Davidson збив пішоходів на «зебрі» (фото, відео)
    Серйозне ДТП у Києві: Harley-Davidson збив пішоходів на «зебрі» (фото, відео)
    Серйозне ДТП у Києві: Harley-Davidson збив пішоходів на «зебрі» (фото, відео)
    Серйозне ДТП у Києві: Harley-Davidson збив пішоходів на «зебрі» (фото, відео)
    Серйозне ДТП у Києві: Harley-Davidson збив пішоходів на «зебрі» (фото, відео)
    Серйозне ДТП у Києві: Harley-Davidson збив пішоходів на «зебрі» (фото, відео)
    Серйозне ДТП у Києві: Harley-Davidson збив пішоходів на «зебрі» (фото, відео)
    Серйозне ДТП у Києві: Harley-Davidson збив пішоходів на «зебрі» (фото, відео)
    Серйозне ДТП у Києві: Harley-Davidson збив пішоходів на «зебрі» (фото, відео)
    Серйозне ДТП у Києві: Harley-Davidson збив пішоходів на «зебрі» (фото, відео)

    Патрульні опитали свідків ДТП. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка спеціалізуються на ДТП із важкими наслідками.

    Нагадаємо, 8 листопада поблизу станції метро «Почайна» стався конфлікт між пішоходами та мотоциклістами, який закінчився побиттям перехожого похилого віку.

    Національна поліція України ДТП Київ мотоцикл
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