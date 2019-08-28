У Вінниці розшукують озброєного зловмисника, який поранив людей на автозаправці



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Поліція встановила особу, яка поранила двох людей на автозаправці в Зарванцях. Ним виявився вінничанин Валерій Боднарчук

Наразі поліція просить громадян, які володіють інформацією про місцезнаходження розшукуваного, повідомляти за номером 102. Зловмисник може бути озброєним.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області.

«За підозрою у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на вбивство), поліцією розшукується Боднарчук Валерій Анатолійович, 30.04.1986 р.н., житель м. Вінниці.

24 серпня близько 13.20 на автозаправці у селі Зарванці Вінницького району під час конфлікту між трьома особами, розшукуваний здійснив постріли з невстановленої зброї, у результаті чого були поранені двоє чоловіків. З місця пригоди правопорушник втік на автомобілі Mersedes G500.

За наявною інформацією, розшукуваний озброєний.

Прохання до громадян, які володіють інформацією про місце перебування чоловіка, зображеного на фото, прохання повідомити за номером 102. Конфіденційність гарантована», - йдеться у повідомленні.

Джерело: Vinbazar