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    На Оболоні курсант столичного вузу ножем вдарив молодика

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    Районний суд обрав хлопцю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту - На Оболоні курсант столичного вузу ножем вдарив молодика

    Районний суд обрав хлопцю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці Києва затримали неповнолітнього за ножове поранення хлопця

    На вулиці Йорданській в Оболонському районі Києва між молодиками сталася бійка, в ході якої один із хлопців отримав ножове поранення. На вказану адресу виїжджали слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції та швидка медична допомога. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Пораненому медики надали невідкладну допомогу та госпіталізували у лікарню. Правоохоронці опитали свідків інциденту та встановили, що відпочивали дві компанії молодиків та між ними виник конфлікт, а потім і бійка. У результаті один із хлопців ножем двічі вдарив 19-річного опонента у груди та живіт, а після скоєного втік з місця події.

    Співробітники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 17-річний курсант столичного навчального закладу. Неповнолітнього затримали за місцем його проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Слідчий Оболонського управління поліції повідомив затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

    Районний суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

    Як повідомлялося, 8 червня у Броварах на вул. Грушевського сталася бійка, що закінчилась ножовим пораненням одного з учасників.

    Раніше в будинку на вулиці Садовій у Святошинському районі Києва стався конфлікт між чоловіками через гроші за сплату комунальних послуг. У результаті 35-річного чоловіка було госпіталізовано з ножовим пораненням грудної клітини.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал бійка курсант
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    На Оболоні курсант столичного вузу ножем вдарив молодика