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    На Оболоні побилися водії маршрутки і тролейбуса (відео)

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    Розбірки водіїв громадського транспорту - На Оболоні побилися водії маршрутки і тролейбуса (відео)
    Розбірки водіїв громадського транспорту
    Фото: скріншот відео

    Конфлікт стався через те, що хтось когось «підрізав»

    Сьогодні, 16 травня, в Оболонському районі Києва сталася бійка між водіями маршрутки і тролейбуса. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    Інцидент стався поблизу станції метро «Мінська».

    «Бійка водіїв: маршрутка №476 vs тролейбус №24. Зі слів пасажирів, все почалося ще за зупинку до цього - тоді хтось когось «підрізав» і почалися гонки містом із пасажирами в салоні», - розповіли свідки події.

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    Увага! На відео присутня ненормативна лексика:

    Як повідомлялося, 15 травня на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі столиці зіткнулися трамвай і вантажівка, що перевозила хліб.

    12 травня у Голосіївському районі столиці автомобіль, водій якого відволікся на телефонну розмову, протаранив на зупинці тролейбус.

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    Київ громадський транспорт водій
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