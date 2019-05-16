На Оболоні побилися водії маршрутки і тролейбуса (відео)



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Розбірки водіїв громадського транспорту Фото: скріншот відео

Конфлікт стався через те, що хтось когось «підрізав»

Сьогодні, 16 травня, в Оболонському районі Києва сталася бійка між водіями маршрутки і тролейбуса. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Інцидент стався поблизу станції метро «Мінська».

«Бійка водіїв: маршрутка №476 vs тролейбус №24. Зі слів пасажирів, все почалося ще за зупинку до цього - тоді хтось когось «підрізав» і почалися гонки містом із пасажирами в салоні», - розповіли свідки події.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика:

Як повідомлялося, 15 травня на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі столиці зіткнулися трамвай і вантажівка, що перевозила хліб.

12 травня у Голосіївському районі столиці автомобіль, водій якого відволікся на телефонну розмову, протаранив на зупинці тролейбус.