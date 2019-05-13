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    У Києві авто протаранило на зупинці тролейбус

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    У Києві авто протаранило на зупинці тролейбус

    Від удару передня частина легковика зім'ялась

    У Голосіївському районі столиці автомобіль, водій якого відволікся на телефонну розмову, протаранив на зупинці тролейбус.

    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    В Голосіївському районі автомобіль Honda Civic на добрячій швидкості протаранив тролейбус, що саме зупинився на зупинці, щоб висадити пасажирів.

    Від удару передня частина легковика зім'ялась.

    На щастя, ні пасажири тролейбусу, ні водій Honda серйозних травм не зазнали, від допомоги лікарів відмовились.

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    У Києві авто протаранило на зупинці тролейбус
    У Києві авто протаранило на зупинці тролейбус
    У Києві авто протаранило на зупинці тролейбус
    У Києві авто протаранило на зупинці тролейбус
    У Києві авто протаранило на зупинці тролейбус

    Сам водій легковика зізнався, що відволікся на дзвінок мобільного, тому і не помітив, що перед ним зупинився тролейбус. До речі, злощасний телефон водій серед уламків так і не знайшов.

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