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    Кияни вимагають декомунізувати ще не відкриту станцію метро

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    Візуаліція проєкту станції метро&nbsp;&laquo;Проспект Правди&raquo; - Кияни вимагають декомунізувати ще не відкриту станцію метро
    Візуаліція проєкту станції метро «Проспект Правди»
    Фото: Київметробуд

    У назві «Проспект Правди» кияни побачили атавізм комуністичної пропаганди

    Кияни пропонують назвати станцію метро, що будується в напрямку Виноградаря, «Вітряні Гори», а не «Проспект Правди».

    Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київської міської ради 23 листопада.

    Автор петиції Володимир Кобзар вважає, що назва «Проспект Правди» – «атавізм комуністичної пропаганди, адже проспект був названий на честь комуністичної газети «Правди».

    «Щоправда, кілька років тому лапки прибрали. Але чи змінилася від цього суть? Адже постійно виникатиме запитання: що за правда, чому правда? І в лукаве пояснення, що це на честь якоїсь абстрактної Правди, повірити буде важко», – вважає ініціатор петиції.

    Він не виключає, що незабаром назву проспекту буде змінено.

    «Щоб не зробити ще однієї помилки, не варто називати станцію «Проспектом Правди». Є альтернатива: прекрасний топонім у тій місцевості: Вітряні Гори», – зазначив автор петиції.

    Петиція зібрала 121 підпис із необхідних 10 тис. Збір підписів триватиме ще 76 днів.

    Нагадаємо, в кінці листопада мер Києва Віталій Кличко перевірив, як триває будівництво метрополітену в напрямку Виноградаря. Наприкінці наступного року місто планує відкрити дві нові станції.

    А у проєкті Генерального плану Києва містяться амбітні плани щодо розбудови столичного метрополітену: за 20 років хочуть побудувати 27 станцій метро.

    Теги: Київ Київрада декомунізація метро будівництво кияни петиція
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