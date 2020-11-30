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    У київському метро курсує вагон з експериментальними поручнями (фото)

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    Експериментальні поручні встановлені на двох середніх дверях вагона - У київському метро курсує вагон з експериментальними поручнями (фото)
    Експериментальні поручні встановлені на двох середніх дверях вагона
    Фото: Київський метрополітен

    Кілька місяців вагон курсуватиме у режимі тестування

    На Сирецько-Печерській (зеленій) гілці київського метро курсує тестовий вагон із вертикальними поручнями.

    Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Експериментальні поручні для зручності пасажирів встановлено на двох середніх дверях. На двох інших дверях конструкція не монтувалася для комфортної можливості заходу у вагон маломобільних пасажирів на візках.

    Оскільки вагон випускається без таких поручнів, то встановлення потребувало досить довгого часу та узгоджень.

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    У київському метро курсує вагон з експериментальними поручнями (фото)
    У київському метро курсує вагон з експериментальними поручнями (фото)

    Наступні кілька місяців вагон курсуватиме у режимі тестування. Після цього прийматиметься рішення про переоснащення інших вагонів підземки.

    Додаткові поручні є у багатьох модифікаціях закордонних метрополітенів.

    Як повідомлялося, столична підземка за результатами тендера замовила ТОВ «Дефгруп» 19 дефібриляторів, які будуть встановлені на платформах станцій метро.

    Теги: Київ громадський транспорт метро
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