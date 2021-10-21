У Києві знову палали автівки: на Осокорках згоріли чотири машини (фото)

Загорання сталося в автівках, припаркованих у дворі будинку

У столиці майже щодня відбуваються автомобільні пожежі

У ніч на четвер, 21 жовтня, сталась пожежа в автомобіля на вул. Вишняківській, 13-Б у Дарницькому районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 03:18, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що займання виникло у дворі 14-поверхового житлового будинку в припаркованому автомобілі Hyundai з розповсюдженням на поруч припарковані автомобілі Opel, Volvo та Peugeot.

Вогнеборці ліквідували пожежу о 03:45.

Внаслідок пожежі автомобілі Opel, Hyundai, Peugeot вигоріли повністю, в автомобілі Volvo пошкоджена водійська сторона автомобіля та заднє скло.

До гасіння пожежі було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 осіб особового складу ДСнС

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Як повідомлялося, у ніч на середу, 20 жовтня, сталася пожежа на парковці біля будинку на вул. Ломоносова, 60/5. За фактом загорання автомобілів на вулиці Ломоносова в Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.

15 жовтня сталась автомобільна пожежа на вул. Вишгородській в Оболонському районі столиці. У дворі 14-поверхового житлового будинку згорів припаркований автомобіль УАЗ.

У ніч на 18 жовтня сталася пожежа в автомобілі у дворі будинку на вул. Олійника, 15 у Дарницькому районі столиці. Це вже п’ятий автомобіль, що згорів останнім часом біля будинку на вул. Олійника, 15.