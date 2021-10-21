  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві знову палали автівки: на Осокорках згоріли чотири машини (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Загорання сталося в автівках, припаркованих у дворі будинку - У Києві знову палали автівки: на Осокорках згоріли чотири машини (фото)
    Загорання сталося в автівках, припаркованих у дворі будинку
    Фото: ДСНС

    У столиці майже щодня відбуваються автомобільні пожежі

    У ніч на четвер, 21 жовтня, сталась пожежа в автомобіля на вул. Вишняківській, 13-Б у Дарницькому районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 03:18, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що займання виникло у дворі 14-поверхового житлового будинку в припаркованому автомобілі Hyundai з розповсюдженням на поруч припарковані автомобілі Opel, Volvo та Peugeot.

    Вогнеборці ліквідували пожежу о 03:45.

    Внаслідок пожежі автомобілі Opel, Hyundai, Peugeot вигоріли повністю, в автомобілі Volvo пошкоджена водійська сторона автомобіля та заднє скло.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Києві знову палали автівки: на Осокорках згоріли чотири машини (фото)
    У Києві знову палали автівки: на Осокорках згоріли чотири машини (фото)
    Фото: ДСНС

    До гасіння пожежі було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 осіб особового складу ДСнС

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    Як повідомлялося, у ніч на середу, 20 жовтня, сталася пожежа на парковці біля будинку на вул. Ломоносова, 60/5. За фактом загорання автомобілів на вулиці Ломоносова в Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.

    15 жовтня сталась автомобільна пожежа на вул. Вишгородській в Оболонському районі столиці. У дворі 14-поверхового житлового будинку згорів припаркований автомобіль УАЗ.

    У ніч на 18 жовтня сталася пожежа в автомобілі у дворі будинку на вул. Олійника, 15 у Дарницькому районі столиці. Це вже п’ятий автомобіль, що згорів останнім часом біля будинку на вул. Олійника, 15.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві знову палали автівки: на Осокорках згоріли чотири машини (фото)