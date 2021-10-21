Поліція затримала чоловіка, який на Печерську підпалив три автівки (фото)

Порушник прийшов на парковку вночі та облив авто невідомою легкозаймистою речовиною

Столичні правоохоронці викрили чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у підпалах трьох автомобілів у Печерському районі Києва. Подія сталася наприкінці серпня поточного року. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці переглянули камери відеоспостереження програми «Безпечне місто» та опитали можливих свідків інциденту.

«Завдяки копіткій роботі слідчих та оперативників ми виявили ймовірного підозрюваного та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше несудимий 34-річний уродженець Чернігівщини. Ми з’ясували, що за декілька днів до підпалу автомобілів на вулиці Звіринецькій, він оглядав паркомісця і прилеглу до них територію. А згодом серед ночі прийшов на парковку та облив авто невідомою легкозаймистою речовиною. Внаслідок загорання пошкоджено три транспортних засоби», – розповів слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у Києві Артур Топузян.

З метою документування злочину правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем мешкання зловмисника, звідки також вилучили вогнепальну зброю, запали від гранат та патрони. Вилучені речі направлені на проведення спеціальних експертиз.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження та фігуранту оголошено про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна), та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Печерський районний суд столиці обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у ніч на середу, 20 жовтня, сталася пожежа на парковці біля будинку на вул. Ломоносова, 60/5. За фактом загорання автомобілів на вулиці Ломоносова в Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.