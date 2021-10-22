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    На столичній Троєщині згорів магазин

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    На місці пожежі працювали дев'ять рятувальників - На столичній Троєщині згорів магазин
    На місці пожежі працювали дев'ять рятувальників
    Фото: ДСНС

    Вогонь із дерев’яних піддонів перекинувся на будівлю магазину

    У п’ятницю, 22 жовтня, на світанку сталась пожежа в магазині на просп. Маяковського, 62-А в Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 05:22, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    По прибуттю до місця виклику під час проведення розвідки вогнеборцями було встановлено, що сталося загоряння дерев’яних піддонів з розповсюдженням на одноповерховий окремо розташований магазин.

    Пожежу було ліквідовано о 05:53.

    Внаслідок пожежі знищено 25 кв. м покрівлі, розібрано 30 кв. м конструкцій, пошкоджено торговельну продукцію, органічну техніку, внутрішнє та зовнішнє облицювання магазину, а також закопчено стіни та стелю будівлі.

    На місці події було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також дев’ять осіб особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

    Загиблих і травмованих немає.

    Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня столичні вогнеборці двічі виїжджали на ліквідацію пожеж у багатоповерхових будинках, під час однієї з них загинув чоловік.

    19 жовтня сталася пожежа в житловому будинку на вул. Харченка, 21 у Дарницькому районі столиці. Під час пожежі загинув чоловік, який намагався врятувати своїх дітей.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники магазин
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    На столичній Троєщині згорів магазин