На столичній Троєщині згорів магазин

Вогонь із дерев’яних піддонів перекинувся на будівлю магазину

У п’ятницю, 22 жовтня, на світанку сталась пожежа в магазині на просп. Маяковського, 62-А в Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 05:22, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

По прибуттю до місця виклику під час проведення розвідки вогнеборцями було встановлено, що сталося загоряння дерев’яних піддонів з розповсюдженням на одноповерховий окремо розташований магазин.

Пожежу було ліквідовано о 05:53.

Внаслідок пожежі знищено 25 кв. м покрівлі, розібрано 30 кв. м конструкцій, пошкоджено торговельну продукцію, органічну техніку, внутрішнє та зовнішнє облицювання магазину, а також закопчено стіни та стелю будівлі.

На місці події було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також дев’ять осіб особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

Загиблих і травмованих немає.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня столичні вогнеборці двічі виїжджали на ліквідацію пожеж у багатоповерхових будинках, під час однієї з них загинув чоловік.

19 жовтня сталася пожежа в житловому будинку на вул. Харченка, 21 у Дарницькому районі столиці. Під час пожежі загинув чоловік, який намагався врятувати своїх дітей.