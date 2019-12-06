Будівля коледжу в Одесі знову горить, пошуки зниклих ускладнюються



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Досі пожежу в Одеському коледжі повністю не погашено

Тривають пошуки 13 осіб, які можуть перебувати під завалами

В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, в якому 4 грудня сталася пожежа, призупинено слідчі дії через відновлення займання.

Про це сьогодні на нараді в Одеській обласній державній адміністрації повідомив Начальник слідчого управління регіонального главку Нацполіції Сергій Шайхет.

«Зараз є ускладнення з оглядом місця події в тому плані, що й досі пожежу повністю не погашено. І, як мені доповіли, годину тому, її знову почали гасити водою, й слідчі припинили огляд місця пригоди», - повідомив Шайхет.

За його словами, зараз встановлюється, де саме могли перебувати зниклі безвісти люди - на якому поверсі, аудиторії тощо. Уточнюється список зниклих, опитуються очевидці тощо.

Шайхет підтвердив, що офіційно, станом на ранок 6 грудня, відомо про двох загиблих - 16-річну студентку й жінку, виявлену ввечері під завалами.

Раніше повідомлялося, що зранку 6 грудня рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали та конструкції згорілої будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Станом на ранок п’ятниці кількість госпіталізованих до лікувальних закладів становить 30 осіб (1 особа виписана), а доля 14 осіб досі залишається невідомою, серед яких директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.

Сьогодні вночі було оновлено список постраждалих: у медзакладах продовжують отримувати лікування 26 пацієнтів: 16 студентів коледжу, 4 співробітники коледжу і 6 співробітників ДСНС.

В Одеський аеропорт вранці 5 грудня прибув спецзагін рятувальників, які розпочали пошук людей.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.