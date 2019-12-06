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    Будівля коледжу в Одесі знову горить, пошуки зниклих ускладнюються

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    <p>Досі пожежу в Одеському коледжі повністю не погашено</p> - Будівля коледжу в Одесі знову горить, пошуки зниклих ускладнюються

    Досі пожежу в Одеському коледжі повністю не погашено

    Тривають пошуки 13 осіб, які можуть перебувати під завалами

    В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, в якому 4 грудня сталася пожежа, призупинено слідчі дії через відновлення займання.

    Про це сьогодні на нараді в Одеській обласній державній адміністрації повідомив Начальник слідчого управління регіонального главку Нацполіції Сергій Шайхет.

    «Зараз є ускладнення з оглядом місця події в тому плані, що й досі пожежу повністю не погашено. І, як мені доповіли, годину тому, її знову почали гасити водою, й слідчі припинили огляд місця пригоди», - повідомив Шайхет.

    За його словами, зараз встановлюється, де саме могли перебувати зниклі безвісти люди - на якому поверсі, аудиторії тощо. Уточнюється список зниклих, опитуються очевидці тощо.

    Шайхет підтвердив, що офіційно, станом на ранок 6 грудня, відомо про двох загиблих - 16-річну студентку й жінку, виявлену ввечері під завалами.

    Раніше повідомлялося, що зранку 6 грудня рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали та конструкції згорілої будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    Станом на ранок п’ятниці кількість госпіталізованих до лікувальних закладів становить 30 осіб (1 особа виписана), а доля 14 осіб досі залишається невідомою,  серед яких директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.

    Сьогодні вночі було оновлено список постраждалих: у медзакладах продовжують отримувати лікування 26 пацієнтів: 16 студентів коледжу, 4 співробітники коледжу і 6 співробітників ДСНС.

    В Одеський аеропорт вранці 5 грудня прибув спецзагін рятувальників, які розпочали пошук людей. 

    Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

    Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.

    пожежа ДСНС Одеса рятувальники
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