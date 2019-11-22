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    Новини

    У Києві горіла адміністративна будівля (фото)

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    Пожежа виникла в одноповерховій будівлі - У Києві горіла адміністративна будівля (фото)
    Пожежа виникла в одноповерховій будівлі
    Фото: ДСНС

    Пожежа сталася у с. Биківня

    У п’ятницю, 22 листопада, сталася пожежа на вул. Радистів, 73 у с. Биківня. Інформація про загорання надійшла до служби порятунку 101 о 14:08.

    На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Рятувальники встановили, що загоряння виникло в одноверховій адміністративній будівлі, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 14:44 вогнеборці локалізували пожежу та о 15:06 - ліквідували.

    На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу.

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    У Києві горіла адміністративна будівля (фото)
    У Києві горіла адміністративна будівля (фото)

    Жертв та постраждалих немає.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 21 листопада увечері сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Усенка, 8, в результаті якої вщент згорів автомобіль.

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