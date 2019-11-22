У Києві горіла адміністративна будівля (фото)



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Пожежа виникла в одноповерховій будівлі Фото: ДСНС

Пожежа сталася у с. Биківня

У п’ятницю, 22 листопада, сталася пожежа на вул. Радистів, 73 у с. Биківня. Інформація про загорання надійшла до служби порятунку 101 о 14:08.

На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Рятувальники встановили, що загоряння виникло в одноверховій адміністративній будівлі, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

О 14:44 вогнеборці локалізували пожежу та о 15:06 - ліквідували.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Причина займання наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 21 листопада увечері сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Усенка, 8, в результаті якої вщент згорів автомобіль.