Активісти всьоме відновили у Києві графіті на тему резонансних убивств

Акція «Кому дзвонити коли вбиває поліція?» має на меті привернути увагу до розслідувань у справах вбивств і замахів на активістів

У п’ятницю пізно ввечері, 11 червня, активісти всьоме відновили у Києві графіті «Кому дзвонити коли вбиває поліція?». Про це повідомив у Facebook громадський активіст та волонтер Роман Сініцин.

«Востаннє «комунальники» замалювали його (графіті, – ред) позавчора. Приїхали цілою бригадою з компресором та керхером і замалювали лиш його, хоча там є й десятки інших графіті. Замалюють ще раз - небайдужі громадяни відновлять, зуб даю. І не тільки на набережній», – зазначив активіст.

Він також нагадав, що після того, як напис стали замальовувати в Києві – аналогічні стали з’являтись в Харкові, Львові та інших містах.

Як відомо, акція «Кому дзвонити коли вбиває поліція?» має на меті привернути увагу до розслідувань у справах вбивств і замахів на активістів, які сталися за останні кілька років.

Серед учасників акції – представники ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?», які вимагають покарати виконавців та замовників вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

До слова, у травні Дніпровський районний суд Києва залишив підозрюваних у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера та Олексія Левіна під вартою.

Нагадаємо, раніше генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що може пишатися справою про вбивство Катерини Гандзюк, тому що його організатори зараз за ґратами.

Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського – колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тис. 300 гривень. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру – на «замовлення завдання тілесних ушкоджень».

6 червня 2019 року п'ятеро безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 року позбавлення волі.

Ключового фігуранта справи, Олексія Левіна, було затримано 24 січня 2020 року у Болгарії завдяки співпраці місцевих правоохоронців з СБУ та Офісом генерального прокурора України. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність. 16 березня Олексія Левіна було екстрадовано в Україну.