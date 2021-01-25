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    На площі Перемоги в Києві водій Infiniti протаранив шість автівок (фото, відео)

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    Автомобіль Infiniti отримав серйозні пошкодження - На площі Перемоги в Києві водій Infiniti протаранив шість автівок (фото, відео)
    Автомобіль Infiniti отримав серйозні пошкодження
    Фото: dtp.kiev.ua

    В результаті ДТП у трьох автомобілів відлетіли колеса

    У неділю, 24 січня, на площі Перемоги в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, водій автомобіля Infiniti протаранив три пари автомобілів в черзі перед світлофором, у трьох – відлетіли колеса.

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    На площі Перемоги в Києві водій Infiniti протаранив шість автівок (фото, відео)
    На площі Перемоги в Києві водій Infiniti протаранив шість автівок (фото, відео)
    На площі Перемоги в Києві водій Infiniti протаранив шість автівок (фото, відео)
    На площі Перемоги в Києві водій Infiniti протаранив шість автівок (фото, відео)
    На площі Перемоги в Києві водій Infiniti протаранив шість автівок (фото, відео)
    На площі Перемоги в Києві водій Infiniti протаранив шість автівок (фото, відео)
    На площі Перемоги в Києві водій Infiniti протаранив шість автівок (фото, відео)
    На площі Перемоги в Києві водій Infiniti протаранив шість автівок (фото, відео)
    На площі Перемоги в Києві водій Infiniti протаранив шість автівок (фото, відео)
    На площі Перемоги в Києві водій Infiniti протаранив шість автівок (фото, відео)
    На площі Перемоги в Києві водій Infiniti протаранив шість автівок (фото, відео)
    На площі Перемоги в Києві водій Infiniti протаранив шість автівок (фото, відео)

    Зазначається, що група підтримки водія Infiniti й нетверезий місцевий безхатько намагалися перешкоджати зйомці місця ДТП. Вони влаштували бійку з кореспондентом, а поліція та інші водії не втрутились у конфлікт.

    Як повідомлялося, 23 січня на проспекті Перемоги водій буса збив на смерть жінку.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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