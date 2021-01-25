На площі Перемоги в Києві водій Infiniti протаранив шість автівок (фото, відео)
В результаті ДТП у трьох автомобілів відлетіли колеса
У неділю, 24 січня, на площі Перемоги в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, водій автомобіля Infiniti протаранив три пари автомобілів в черзі перед світлофором, у трьох – відлетіли колеса.
Зазначається, що група підтримки водія Infiniti й нетверезий місцевий безхатько намагалися перешкоджати зйомці місця ДТП. Вони влаштували бійку з кореспондентом, а поліція та інші водії не втрутились у конфлікт.
Як повідомлялося, 23 січня на проспекті Перемоги водій буса збив на смерть жінку.