  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі зіткнулися два автомобілі, є постраждалі та загибла

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>29-річний водій Mitsubishi Galant, не&nbsp;впоравшись з&nbsp;керуванням, виїхав на&nbsp;зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом</p> - В Одесі зіткнулися два автомобілі, є постраждалі та загибла

    29-річний водій Mitsubishi Galant, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом

    Внаслідок ДТП пасажирка легковика від отриманих травм загинула на місці

    В Одесі зіткнулися автомобілі Mitsubishi Galant та Mercedes Vito, в результаті загинула 18-річна дівчина.

    Про це повідомляє пресслужба поліції.

    Правоохоронці повідомили, що внаслідок ДТП пасажирка легковика від отриманих травм загинула на місці, водіїв транспортних засобів з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

    За попередньою інформацією, 29-річний водій Mitsubishi Galant, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом.

    89_09

    Встановлюються обставини події та вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

    До слова, у ніч на неділю, 24 січня, на Одеській трасі біля Калинівки сталася масштабна ДТП за участю чотирьох авто.

    Теги: Національна поліція України ДТП Одеса водій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies