В Одесі зіткнулися два автомобілі, є постраждалі та загибла

29-річний водій Mitsubishi Galant, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом

Внаслідок ДТП пасажирка легковика від отриманих травм загинула на місці

В Одесі зіткнулися автомобілі Mitsubishi Galant та Mercedes Vito, в результаті загинула 18-річна дівчина.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Правоохоронці повідомили, що внаслідок ДТП пасажирка легковика від отриманих травм загинула на місці, водіїв транспортних засобів з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

За попередньою інформацією, 29-річний водій Mitsubishi Galant, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом.

Встановлюються обставини події та вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

До слова, у ніч на неділю, 24 січня, на Одеській трасі біля Калинівки сталася масштабна ДТП за участю чотирьох авто.