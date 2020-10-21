  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На подвір’ї будинку під Києвом стався вибух (фото)

    • Розсилка
    Внаслідок розриву невстановленого предмета частково пошкоджено паркан - На подвір’ї будинку під Києвом стався вибух (фото)
    Внаслідок розриву невстановленого предмета частково пошкоджено паркан

    Господар оселі не пов’язує вибух зі своєю політичною діяльністю

    У вівторок, 20 жовтня, близько 22 години на спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення про те, що на території домоволодіння у Василькові вибухнув невідомий предмет.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Внаслідок розриву невстановленого предмета частково пошкоджено паркан, люди не постраждали.

    На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, керівництво Васильківського відділу поліції, криміналістична лабораторія та вибухотехніки поліції Київщини, рятувальники.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На подвір’ї будинку під Києвом стався вибух (фото)
    На подвір’ї будинку під Києвом стався вибух (фото)

    Господар оселі не пов’язує вибух зі своєю політичною діяльністю.

    Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, опитують свідків та очевидців. Триває комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

    Національна поліція України вибух кримінал Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies