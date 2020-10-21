На подвір’ї будинку під Києвом стався вибух (фото)



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Внаслідок розриву невстановленого предмета частково пошкоджено паркан

Господар оселі не пов’язує вибух зі своєю політичною діяльністю

У вівторок, 20 жовтня, близько 22 години на спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення про те, що на території домоволодіння у Василькові вибухнув невідомий предмет.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Внаслідок розриву невстановленого предмета частково пошкоджено паркан, люди не постраждали.

На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, керівництво Васильківського відділу поліції, криміналістична лабораторія та вибухотехніки поліції Київщини, рятувальники.

Господар оселі не пов’язує вибух зі своєю політичною діяльністю.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, опитують свідків та очевидців. Триває комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.