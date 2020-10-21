Новий скандал навколо будинку, де стався вибух: речі людей викинули з вікна (фото)



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Фото: Марина Леонідівна Писаненко, Facebook

Влада заперечує, що речі викидалися з вікон

Навколо будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, який у червні постраждав від вибуху, спалахнув черговий скандал. Жителі будинку скаржаться, що робітники викидали їхні речі на вулицю прямо з вікон.

Зараз навколо постраждалого будинку з'явився високий паркан і ворота для заїзду техніки. З вулиці все забито наглухо і не видно, що відбувається на рівні першого і другого поверхів.

«Те, що викидають з вікон речі, сусіди помітили випадково минулої суботи. Там валялися залишки меблів, яку явно викинули з вікон. Ціла гора речей. Викинули багато старих меблів і навіть холодильник. Звалище влаштували у дворі нашого будинку. Хтось просто уявив себе богом і прийняв таке рішення ... Дивитися на це неможливо без болю. Адже люди все це купували, а тепер їхню працю викидають, як звичайний непотріб», – розповідає «Сьогодні» мешканка постраждалого будинку Марина.

Люди звернулися до влади. Роботи призупинили. Жителі вважають, що хтось вирішив вибірково викинути речі і подивитися на реакцію людей.

«Після скандалу, нам пообіцяли в КМДА, що так робити більше не будуть. Але ми переживаємо про збереження нашого майна, яке залишилося в квартирах. Вже є заяви від сусідів до поліції про зникнення речей і грошей», – додає ще одна мешканка будинку.

Втім, деякі мешканці вважають, що виносити речі з напівзруйнованої будівлі небезпечно.

«Мені особисто не жаль цієї мізерії. Кому потрібні холодильники, в яких вже все перепсувалося і покрилося цвіллю за чотири місяці? Там все хитається і я б не стала ризикувати життям людей заради дивана або пральної машини. Нехай викидають. Всім же дали компенсацію на купівлю нових речей», – заявила одна з мешканок будинку.

У мерії кажуть, що процес видачі речей жителям тривав чотири дні і був закінчений минулої суботи.

Рятувальники виносили людям речі з постраждалих квартир і спускали їх за допомогою спеціальної люльки.

Влада заперечує, що речі викидалися з вікон.

«У квартирах постраждалого будинку залишилися тільки великі меблі, а також пральні машинки, холодильники, дивани, ліжка, шафи. У мерії було прийнято рішення, що їх людям видаватимуть, але вже не рятувальники, а підрядник, який займається зміцненням і демонтажем будинку», – розповів «Сьогодні» Роман Ткачук, начальник управління з питань цивільного захисту КМДА.

На скільки затягнеться процес з видачі речей, поки невідомо.

Тепер будівельники займаються зміцненням будівлі.

До слова, вони вже прибрали шматок стіни, який відвалився під час вибуху і застряг між стінами постраждалої будівлі і сусіднього житлового будинку.

Раніше експерти переживали, що якщо цю брилу прибрати, то постраждала будівля може частково зруйнуватися.

Раніше повідомлялося, що під час винесення речей в одній з квартир було виявлено зброю і боєприпаси. Вони пролежали в одній з квартир майже чотири місяці. У поліції зазначають, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження, а знайдені боєприпаси відправлені на експертизу. Правоохоронці додають, що ніяких вибухонебезпечних речовин, про що повідомлялося, у чоловіка виявлено не було, тільки боєприпаси. Чи можна пов'язувати вибух будинку і виявлений через чотири місяці арсенал боєприпасів, в поліції не змогли відповісти.