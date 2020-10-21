Новий скандал навколо будинку, де стався вибух: речі людей викинули з вікна (фото)
Влада заперечує, що речі викидалися з вікон
Навколо будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, який у червні постраждав від вибуху, спалахнув черговий скандал. Жителі будинку скаржаться, що робітники викидали їхні речі на вулицю прямо з вікон.
Зараз навколо постраждалого будинку з'явився високий паркан і ворота для заїзду техніки. З вулиці все забито наглухо і не видно, що відбувається на рівні першого і другого поверхів.
«Те, що викидають з вікон речі, сусіди помітили випадково минулої суботи. Там валялися залишки меблів, яку явно викинули з вікон. Ціла гора речей. Викинули багато старих меблів і навіть холодильник. Звалище влаштували у дворі нашого будинку. Хтось просто уявив себе богом і прийняв таке рішення ... Дивитися на це неможливо без болю. Адже люди все це купували, а тепер їхню працю викидають, як звичайний непотріб», – розповідає «Сьогодні» мешканка постраждалого будинку Марина.
Люди звернулися до влади. Роботи призупинили. Жителі вважають, що хтось вирішив вибірково викинути речі і подивитися на реакцію людей.
«Після скандалу, нам пообіцяли в КМДА, що так робити більше не будуть. Але ми переживаємо про збереження нашого майна, яке залишилося в квартирах. Вже є заяви від сусідів до поліції про зникнення речей і грошей», – додає ще одна мешканка будинку.
Втім, деякі мешканці вважають, що виносити речі з напівзруйнованої будівлі небезпечно.
«Мені особисто не жаль цієї мізерії. Кому потрібні холодильники, в яких вже все перепсувалося і покрилося цвіллю за чотири місяці? Там все хитається і я б не стала ризикувати життям людей заради дивана або пральної машини. Нехай викидають. Всім же дали компенсацію на купівлю нових речей», – заявила одна з мешканок будинку.
У мерії кажуть, що процес видачі речей жителям тривав чотири дні і був закінчений минулої суботи.
Рятувальники виносили людям речі з постраждалих квартир і спускали їх за допомогою спеціальної люльки.
Влада заперечує, що речі викидалися з вікон.
«У квартирах постраждалого будинку залишилися тільки великі меблі, а також пральні машинки, холодильники, дивани, ліжка, шафи. У мерії було прийнято рішення, що їх людям видаватимуть, але вже не рятувальники, а підрядник, який займається зміцненням і демонтажем будинку», – розповів «Сьогодні» Роман Ткачук, начальник управління з питань цивільного захисту КМДА.
На скільки затягнеться процес з видачі речей, поки невідомо.
Тепер будівельники займаються зміцненням будівлі.
До слова, вони вже прибрали шматок стіни, який відвалився під час вибуху і застряг між стінами постраждалої будівлі і сусіднього житлового будинку.
Раніше експерти переживали, що якщо цю брилу прибрати, то постраждала будівля може частково зруйнуватися.
Раніше повідомлялося, що під час винесення речей в одній з квартир було виявлено зброю і боєприпаси. Вони пролежали в одній з квартир майже чотири місяці. У поліції зазначають, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження, а знайдені боєприпаси відправлені на експертизу. Правоохоронці додають, що ніяких вибухонебезпечних речовин, про що повідомлялося, у чоловіка виявлено не було, тільки боєприпаси. Чи можна пов'язувати вибух будинку і виявлений через чотири місяці арсенал боєприпасів, в поліції не змогли відповісти.