На престижну архітектурну премію номіновано сім київських проєктів (фото)

Європейська премія Міса ван дер Рое вручається раз на два роки

На престижну європейську архітектурну премію Міса ван дер Рое номіновано сім будівельних проєктів, реалізованих у Києві.

Ця нагорода раз на два роки вручається за архітектуру, яка відповідає принципам сталого розвитку, популяризує європейські культурні цінності та виділяється технологічними і конструктивними особливостями. Премія названа на честь архітектора та дизайнера Людвіга Міса ван дер Рое. Він є засновником так званого інтернаціонального стилю, який зараз використовується у більшості європейських будівель.

Що відомо про київських номінантів, розповів заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Юрій Тацій.

Отже, у Києві на одержання премії видатного архітектора номінували такі об’єкти:

Бізнес-кампус В-12 в UNIT.City. Це громадський простір, площею 16,9 тисяч квадратних метрів, спроєктований у відповідності до стандарту «зеленого будівництва» американської системи LEED.

Roshen Plaza. Колишні виробничі будівлі заводу перетворили на громадський простір з фудкортом, місцями для відпочинку, а взимку – з ковзанкою.

КУБ: тимчасовий виставковий павільйон музею Революції Гідності. Усередині металевої конструкції – багаторівнева галерея, де проходять освітньо-культурні заходи

Будівля Гімназії А+ - приватний освітній заклад, розташований у ЖК Комфорт Таун. Школа розрахована на 600 учнів. Особливістю споруди є дах, що має асиметричну форму, тож з кожного кута огляду будівля має різний вигляд.

Велосипедно-пішохідний міст через Володимирський узвіз. Довжина мосту складає 216 метрів, будівництво було завершене 2019 року.

Житловий комплекс «Tetris Hall». Складається з двох 25-поверхових будівель, з’єднаних мостовим переходом на рівні покрівлі.

Реконструкція Спаського бастіону та площі біля церкви Спаса на Берестові. Ці роботи були здійснені під час реставрації самої церкви.

Обрання переможців премії та нагородження відбудеться вже цього року навесні.

Нагадаємо, у грудні 2021 року розпочалися протиаварійні роботи у Гостиному дворі і наразі вони тривають. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко показав фото з місця робіт.



