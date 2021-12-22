Прокуратура потягла Федерацію профспілок до суду через історичну будівлю

Федерація профспілок 15 років ухиляється від укладення охоронного договору на Жовтневий палац культури, власником якого вона є

Київська міська прокуратура в судовому порядку вимагає укласти охоронний договір на будинок Жовтневого палацу культури (колишнього Інституту шляхетних дівчат) на Алеї Героїв Небесної сотні, 1 в Києві. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Вказана пам’ятка, що має значну архітектурну та історичну цінність, була спроєктована і побудована у стилі пізнього класицизму в 1838-1842 роках відомим архітектором Вікентієм Беретті як корпус Київського інституту шляхетних дівчат.

У 1979 році постановою Ради Міністрів УРСР будівлю «Інституту благородних дівиць» занесено до переліку пам’яток містобудування і архітектури національного значення. Також рішенням виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів у 1987 році будинок Жовтневого палацу культури, де працював український композитор Лисенко М.В., внесено до переліку пам’яток історії місцевого значення.

Водночас, Федерація професійних спілок України, яка є власником вказаної пам’ятки з 2007 року, упродовж 15 років ухиляється від укладення передбаченого законодавством охоронного договору, який би передбачав гарантії її захисту.

У зв’язку з викладеним Київська міська прокуратура звернулась до адміністративного суду з позовом до власника споруди про зобов’язання укласти охоронний договір на пам’ятку культури.

Прокуратура зазначила, що це шостий позов за рік, спрямований на збереження пам’яток культури.

Так, раніше Київська міська прокуратура звернулася з аналогічним позовом до власника пам’ятки архітектури - Пивоварного заводу Ріхтера – з вимогою укласти охоронний договір для її збереження, а також щодо зобов’язання власників пам’яток культурної спадщини, розташованих на вулицях Миколи Юнкерова, Кирилівській, Межигірській та Андріївському узвозі, укласти охоронні договори та провести реставраційні роботи цих об’єктів.

До слова, в Києві нещодавно розпочалась реконструкція прибуткового будинку С. Чоколової, відомого як Будинок зі зміями та каштанами. Будівля розташована на вулиці Великій Житомирській, 32 і має статус пам'ятки архітектури та монументального мистецтва місцевого значення.

Через процес реставрації Будинку зі зміями розгорівся скандал.