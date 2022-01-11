Як триває відновлення Гостиного двору? Ткаченко показав фото
Протиаварійні роботи в Гостиному дворі триватимуть близько трьох місяців
У грудні 2021 року розпочалися протиаварійні роботи у Гостиному дворі і наразі вони тривають. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
За його словами, станом на 11 січня виконано наступне:
- проведено підготовчі роботи;
- виконано монтаж системи електропостачання;
- прибрано сміття;
- перенесено металоконструкції;
- влаштовано майданчик для складування матеріалів;
- розчищено територію від чагарнику.
«А вже наступного тижня почнемо демонтаж старого паркана і замінимо його на новий, безпечний. Триматиму в курсі щодо подальших рухів. Такими темпами зовсім скоро пам’ятка буде повністю убезпечена від погодних умов та інших чинників, що потроху руйнували її з плином років», – написав Ткаченко.
Як повідомлялося, розпочався масштабний проєкт відновлення Гостиного двору в Києві. Загальна кошторисна вартість робіт станом на 17 грудня 2021 року складає 37,89 млн грн.
Історичне місце відреставрують з урахуванням потреб сучасних містян. Ідеться не тільки про ремонт будівлі, але і про нове життя всієї Контрактової площі.
Ткаченко повідомляв, що після реставрації Гостиного двору в ньому, швидше за все, організують багатофункціональний мистецький центр.
Жителі Києва можуть визначити долю Гостиного двору. Для містян запустили опитування щодо того, яким вони бачать майбутнє цієї пам’ятки.