Як триває відновлення Гостиного двору? Ткаченко показав фото

Протиаварійні роботи в Гостиному дворі триватимуть близько трьох місяців

У грудні 2021 року розпочалися протиаварійні роботи у Гостиному дворі і наразі вони тривають. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

За його словами, станом на 11 січня виконано наступне:

проведено підготовчі роботи;

виконано монтаж системи електропостачання;

прибрано сміття;

перенесено металоконструкції;

влаштовано майданчик для складування матеріалів;

розчищено територію від чагарнику.

«А вже наступного тижня почнемо демонтаж старого паркана і замінимо його на новий, безпечний. Триматиму в курсі щодо подальших рухів. Такими темпами зовсім скоро пам’ятка буде повністю убезпечена від погодних умов та інших чинників, що потроху руйнували її з плином років», – написав Ткаченко.

Як повідомлялося, розпочався масштабний проєкт відновлення Гостиного двору в Києві. Загальна кошторисна вартість робіт станом на 17 грудня 2021 року складає 37,89 млн грн.

Історичне місце відреставрують з урахуванням потреб сучасних містян. Ідеться не тільки про ремонт будівлі, але і про нове життя всієї Контрактової площі.

Ткаченко повідомляв, що після реставрації Гостиного двору в ньому, швидше за все, організують багатофункціональний мистецький центр.

Жителі Києва можуть визначити долю Гостиного двору. Для містян запустили опитування щодо того, яким вони бачать майбутнє цієї пам’ятки.