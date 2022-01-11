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    Як триває відновлення Гостиного двору? Ткаченко показав фото

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    Як триває відновлення Гостиного двору? Ткаченко показав фото
    Як триває відновлення Гостиного двору? Ткаченко показав фото
    Як триває відновлення Гостиного двору? Ткаченко показав фото
    Як триває відновлення Гостиного двору? Ткаченко показав фото
    Як триває відновлення Гостиного двору? Ткаченко показав фото
    фото: Олександр Ткаченко/Telegram
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    Протиаварійні роботи в Гостиному дворі триватимуть близько трьох місяців

    У грудні 2021 року розпочалися протиаварійні роботи у Гостиному дворі і наразі вони тривають. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

    За його словами, станом на 11 січня виконано наступне:

    • проведено підготовчі роботи;
    • виконано монтаж системи електропостачання;
    • прибрано сміття;
    • перенесено металоконструкції;
    • влаштовано майданчик для складування матеріалів;
    • розчищено територію від чагарнику.

    «А вже наступного тижня почнемо демонтаж старого паркана і замінимо його на новий, безпечний. Триматиму в курсі щодо подальших рухів. Такими темпами зовсім скоро пам’ятка буде повністю убезпечена від погодних умов та інших чинників, що потроху руйнували її з плином років», – написав Ткаченко.

    Як повідомлялося, розпочався масштабний проєкт відновлення Гостиного двору в Києві. Загальна кошторисна вартість робіт станом на 17 грудня 2021 року складає 37,89 млн грн.

    Історичне місце відреставрують з урахуванням потреб сучасних містян. Ідеться не тільки про ремонт будівлі, але і про нове життя всієї Контрактової площі.

    Ткаченко повідомляв, що після реставрації Гостиного двору в ньому, швидше за все, організують багатофункціональний мистецький центр.

    Жителі Києва можуть визначити долю Гостиного двору. Для містян запустили опитування щодо того, яким вони бачать майбутнє цієї пам’ятки.

    Теги: Київ Контрактова площа Гостинний двір Олександр Ткаченко архітектура реставрація
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    Як триває відновлення Гостиного двору? Ткаченко показав фото