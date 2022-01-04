Знищені і «недобиті». Які історичні будівлі Київ втратив у 2021 році (перелік)

Минулого року в Києві було знищено або частково зруйновано 16 архітектурних об'єктів

Краєзнавець та дослідник історії Києва Антон Короб проаналізував, які цікаві архітектурні об’єкти столиці були знищені або ж частково зруйновані у 2021 році. Сумні підсумки минулого року він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

До складеного краєзнавцем переліку увійшли 16 історичних будівель.

Споруди до 1917 року включно (імперської доби та періоду влади Тимчасового уряду)

Короб зазначив, що всі ці цінні будівлі не мали статусу пам‘яток навіть щойно виявлених.

Повністю знищені:

У квітні зухвало зруйновано колишній прибутковий будинок купця Уткіна на вул. Петлюри, 29 (кол. Безаківська).

Колишній прибутковий будинок купця Уткін. Фото: Антон Короб/Facebook

Розібрано два будинки початку 20 ст. – унікальні зразки забудови приміського селища Деміївки по вулиці Козацькій, 11. Один дерев’яний, обкладений після війни радянською цеглою, інший - зі шлакоблоків з декором у стилі модерн («троянди Макінтоша»). «Якщо будинок Уткіна принаймні перебував у історичному ареалі Києва, то щоб врятувати ці будівлі не було жодної правової підстави», – вказав Короб.

Розібрано два будинки початку 20 ст. по вулиці Козацькій, 11

Втрачено павільйон над артезіанською свердловиною 1917 року на вул. Короленківській. Унікальна пам’ятка міської інфраструктури, збудована у буремні часи становлення України.

Павільйон над артезіанською свердловиною 1917 року на вул. Короленківській.

Розібрано корпус колишнього пивзаводу Шульца на Деміївці кінця 19 – початку 20 ст. та почали розбирати фасад житлової чи конторської будівлі заводу по пров. Руслана Лужевського.

Корпус колишнього пивзаводу Шульца на Деміївці

Розпочато знищення (частково розібрані):

Колишній особняк Маліна на Тургенівській, 22. «Завдяки активній діяльності пам’яткоохоронців вдалося призупинити відкрите знищення, але забудовник підступно тишком-нишком руйнує будівлю», – повідомив Короб.

Колишній особняк Маліна на Тургенівській, 22

Колишній прибутковий будинок Станіславської («Будинок з мухами») 1870-80 років побудови з надбудовою початку 20 ст. по вул. Володимирській, 93. Руйнація почалася через спорудження сусіднього будинку. «Забудовник, винний у цьому, надав компенсацію (не одразу адекватну, а після певної боротьби) мешканцям, проте один житель не виїхав», – розповів Короб.

Колишній прибутковий будинок Станіславськоі («Будинок з мухами») 1870-80 років побудови з надбудовою початку 20 ст. по вул. Володимирській, 93

Зухвало почали руйнувати садибу Барбана 1890-х рр. на Обсерваторній, 6, у якій у 1947 році перебував американський письменник Джон Стейнбек. «Завдяки героїчному спротиву громади захисників садиби особняк не знищено, а розібрано лише тильне крило, а фасадну частину збережено», – сказав Короб.

Садиба Барбана 1890-их рр. на Обсерваторній, 6

Почали знесення цікавої промислової будівлі кінця 19 – початку 20 ст. по вул. Турівській, 29-А.

Промислова будівля кінця 19 - початку 20 ст. по вул. Турівській

Горів одноповерховий дерев’яний будинок (обкладений радянською плиткою) кінця 19 ст. по вул. Дмитрівській, 23.

Одноповерховий дерев’яний будинок (обкладений радянскою плиткою) кінця 19 ст. по вул. Дмитрівській. Фото: Дмитро Перов

Горів будинок середини 19 ст. інженерного двору Київської фортеці на вул. Івана Мазепи, 3-В.

Будинок середини 19 ст. інженерного двору Киівської фортеці на вул. Івана Мазепи

Будівлі радянської доби

У грудні зруйновано один з будинків залізничників по вул. Івана Огієнка, 17.

Один з будинків залізничників по вул. Івана Огієнка. Фото: Дмитро Перов

Знищено адмінбудинок (можливо хладокомбінату) 1938 року на пров. Р. Лужевського, 3 (Либідська площа).

Адмінбудинок (можливо хладокомбінат) 1938 року на пров. Р. Лужевського

Розібрано будівлю, споруджену за типовим проєктом гуртожитку початку 1950-х, на вул. Олегівській, 36.

Будівля 1950-х на вул. Олегівській

У січні знищено цікаву пам’ятку (офіційно невизнану) радянського бруталізму 1970-х років басейн олімпійського резерву на Курнатовського, 20.

Басейн олімпійського резерву на Курнатовського. Фото: Дмитро Соловйов

Знищено ПК заводу «Електронмаш» з унікальними вітражами 1985 року авторства Олени Гнєдаш.

ПК заводу «Електронмаш» з унікальними вітражами. Фото: Юлія Мельник

Понівечено будинок підприємства «Квіти України» 1985 року по вул. Січових Стрільців, 49 за проєктом М. Левчука. Завдяки активному спротиву громади реконструкцію призупинено.

Будівля «Квіти України» на вул. Січових Стрільців, 49. Фото: lb.ua

Нагадаємо, в Києві нещодавно розпочалась реконструкція прибуткового будинку С. Чоколової, відомого як Будинок зі зміями та каштанами. Будівля розташована на вулиці Великій Житомирській, 32 і має статус пам'ятки архітектури та монументального мистецтва місцевого значення.

Київрада наклала мораторій на реконструкцію або капітальний ремонт зі зміною об’ємно-просторових параметрів історичних будівель ХІХ-XX століття, щоб унеможливити їх знищення.