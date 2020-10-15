Посеред дороги на проспекті Перемоги згорів автомобіль (відео)



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Рятувальники ліквідували загорання автівки Фото: скріншот відео

Пожежа виникла в автомобілі, що рухався у правій крайній смузі

Сьогодні, 15 жовтня, вранці на проспекті Перемоги в Києві виникла пожежа в автомобілі ВАЗ.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Автомобіль загорівся поблизу станції метро «Святошин», навпроти заводу «Антонов».

Вогнем були охоплені моторний відсік і салон автомобіля.

На місце пожежі прибули рятувальники ДСНС, які ліквідували загорання.

Жертв і постраждалих немає.