Посеред дороги на проспекті Перемоги згорів автомобіль (відео)
Рятувальники ліквідували загорання автівки
Фото: скріншот відео
Пожежа виникла в автомобілі, що рухався у правій крайній смузі
Сьогодні, 15 жовтня, вранці на проспекті Перемоги в Києві виникла пожежа в автомобілі ВАЗ.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Автомобіль загорівся поблизу станції метро «Святошин», навпроти заводу «Антонов».
Вогнем були охоплені моторний відсік і салон автомобіля.
На місце пожежі прибули рятувальники ДСНС, які ліквідували загорання.
Жертв і постраждалих немає.