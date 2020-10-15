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    Посеред дороги на проспекті Перемоги згорів автомобіль (відео)

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    Рятувальники ліквідували загорання автівки - Посеред дороги на проспекті Перемоги згорів автомобіль (відео)
    Рятувальники ліквідували загорання автівки
    Фото: скріншот відео

    Пожежа виникла в автомобілі, що рухався у правій крайній смузі

    Сьогодні, 15 жовтня, вранці на проспекті Перемоги в Києві виникла пожежа в автомобілі ВАЗ.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Автомобіль загорівся поблизу станції метро «Святошин», навпроти заводу «Антонов».

    Вогнем були охоплені моторний відсік і салон автомобіля.

    На місце пожежі прибули рятувальники ДСНС, які ліквідували загорання.

    Жертв і постраждалих немає.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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