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    Поліція затримала групу нелегалів на ринку «Столичний» (фото)

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    11 нелегальних мігрантів працювали на торгівельних точках та складах ринку &laquo;Столичний&raquo; - Поліція затримала групу нелегалів на ринку «Столичний» (фото)
    11 нелегальних мігрантів працювали на торгівельних точках та складах ринку «Столичний»
    Фото: Нацполіція

    Буде вирішуватися питання про повернення іноземців до країни їхнього походження

    Співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Київщини спільно з бійцями полку поліції особливого призначення виявили групу іноземців-порушників під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання у Києво-Святошинському районі.

    Мігранти працювали на торгівельних точках та складах ринку «Столичний», розташованого на столичній Кільцевій дорозі. Мешкали ці чоловіки за місцем роботи. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліцейські встановили, що на території України вони перебували незаконно, оскільки у всіх прострочений дозвіл на перебування в країні.

    11 нелегальних мігрантів – це 6 громадян Азербайджану, 2 з Таджикистану, по одній особі з Грузії, з Узбекистану та Туреччини. Усі вони були доставлені до Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України в Києві та Київській області.

    Відносно іноземців складені адміністративні протоколи ст. 203 КУпАП (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України). У подальшому буде вирішуватися питання про повернення іноземців до країни їхнього походження.

    Такі поліцейські заходи проводяться на території Київщини з метою запобігання та протидії нелегальній міграції, перевірки дотримання іноземцями та особами без громадянства встановлених правил перебування в України.

    Нагадаємо, на початку серпня поліція затримала на ринку «Столичний» 18 нелегальних мігрантів.

    31 липня працівники ДМС спільно зі співробітниками Національної поліції провели відпрацювання ринку «Троєщина». Під час рейду вдалося виявити 59 іноземців-порушників міграційного законодавства.

    Національна поліція України Київ мігранти ринок Київщина Державна міграційна служба
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