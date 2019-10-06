Поліція затримала групу нелегалів на ринку «Столичний» (фото)



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11 нелегальних мігрантів працювали на торгівельних точках та складах ринку «Столичний» Фото: Нацполіція

Буде вирішуватися питання про повернення іноземців до країни їхнього походження

Співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Київщини спільно з бійцями полку поліції особливого призначення виявили групу іноземців-порушників під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання у Києво-Святошинському районі.

Мігранти працювали на торгівельних точках та складах ринку «Столичний», розташованого на столичній Кільцевій дорозі. Мешкали ці чоловіки за місцем роботи. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліцейські встановили, що на території України вони перебували незаконно, оскільки у всіх прострочений дозвіл на перебування в країні.

11 нелегальних мігрантів – це 6 громадян Азербайджану, 2 з Таджикистану, по одній особі з Грузії, з Узбекистану та Туреччини. Усі вони були доставлені до Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України в Києві та Київській області.

Відносно іноземців складені адміністративні протоколи ст. 203 КУпАП (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України). У подальшому буде вирішуватися питання про повернення іноземців до країни їхнього походження.

Такі поліцейські заходи проводяться на території Київщини з метою запобігання та протидії нелегальній міграції, перевірки дотримання іноземцями та особами без громадянства встановлених правил перебування в України.

Нагадаємо, на початку серпня поліція затримала на ринку «Столичний» 18 нелегальних мігрантів.

31 липня працівники ДМС спільно зі співробітниками Національної поліції провели відпрацювання ринку «Троєщина». Під час рейду вдалося виявити 59 іноземців-порушників міграційного законодавства.