У Кличка звинуватили Мінкульт в блокуванні реконструкції Гостинного двору

Доля Гостинного двору досі перебуває у підвішеному стані, адже реалізація проєкту постійно гальмується

Соратник Володимира Кличка Дмитро Білоцерковець в інтерв’ю «Главкому» висловив свою думку щодо невизначеної долі Гостинного двору, який наразі передано до Фонду держмайна.

«На сьогодні Гостинний двір перебуває в аварійному стані, і необхідна швидка консервація цього об’єкту. Там відсутня навіть нормальна гідроізоляція, і ми постійно спостерігаємо підтоплення з боку Гостинного двору станції метро «Контрактова площа». Тому постійно звертаємо увагу на це з боку балансоотримувачів, аби вони рятували цей об’єкт», – підкреслив Білоцерковець.

На думку колишнього депутата, основна проблема Гостинного двору є в тому, що в епоху Януковича його намагались фактично забрати у столиці, обличчям якої він є. «І київська громада тоді стала проти реалізації цього проєкту. Тоді Мінкульт проявив повну байдужість долі Гостиного двору, бо всі узгодження підписувались Мінкультом», – уточнив він.

Пан Дмитро додав, що проблема полягає в тому, що місту просто не дають реалізувати цей проєкт. Хоча ще в 2015–2016 роках мер столиці постійно звертався до Кабміну щодо його передачі на баланс міста. «Ми ні в якому разі не хочемо визначати функціональність цього об’єкту – це все має відбуватися під час суспільних слухань як з боку громади, так і профільних експертів. Але зараз передача Гостинного двору Києву заблокована з боку Кабміну та особисто міністра культури Олександра Ткаченка, який заявив, що його міністерство хоче забрати його на баланс. Хоча довіри громади до центральної влади щодо реалізації цього проєкту нема, і це стало зрозуміло ще багато років тому», – підкреслив колишній нардеп.

Дмитро Білоцерковець стурбований через те, що немає розуміння, невідомо, як буде консервуватись цей об’єкт. «А зараз триває сезон дощів, і восени він буде – через відсутність гідроізоляції Гостинний двір починає руйнуватись саме в такі періоди», – резюмував соратник мера Києва.

Нагадаємо Кабінет міністрів України змінив категорію пам’яток «Комплекс споруд Контрактової площі» та «Гостиний двір» у Києві на категорію національного значення, а також присвоїв їм охоронні номери. Це дозволить Фонду державного майна передати пам’ятку в управління Міністерству культури та інформаційної політики.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що наразі місто готове взяти на баланс і швидко добудувати Гостиний двір, який чудово впишеться в проект реконструкції вулиці Сагайдачного та Контарктової площі.