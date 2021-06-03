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    У Кличка звинуватили Мінкульт в блокуванні реконструкції Гостинного двору

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    Досі невідомо, як відбуватиметься процес консервації Гостинного двору - У Кличка звинуватили Мінкульт в блокуванні реконструкції Гостинного двору
    Досі невідомо, як відбуватиметься процес консервації Гостинного двору
    Фото з відкритих джерел

    Доля Гостинного двору досі перебуває у підвішеному стані, адже реалізація проєкту постійно гальмується

    Соратник Володимира Кличка Дмитро Білоцерковець в інтерв’ю «Главкому» висловив свою думку щодо невизначеної долі Гостинного двору, який наразі передано до Фонду держмайна.

    «На сьогодні Гостинний двір перебуває в аварійному стані, і необхідна швидка консервація цього об’єкту. Там відсутня навіть нормальна гідроізоляція, і ми постійно спостерігаємо підтоплення з боку Гостинного двору станції метро «Контрактова площа». Тому постійно звертаємо увагу на це з боку балансоотримувачів, аби вони рятували цей об’єкт», підкреслив Білоцерковець.

    На думку колишнього депутата, основна проблема Гостинного двору є в тому, що в епоху Януковича його намагались фактично забрати у столиці, обличчям якої він є. «І київська громада тоді стала проти реалізації цього проєкту. Тоді Мінкульт проявив повну байдужість долі Гостиного двору, бо всі узгодження підписувались Мінкультом», уточнив він.

    Пан Дмитро додав, що проблема полягає в тому, що місту просто не дають реалізувати цей проєкт. Хоча ще в 2015–2016 роках мер столиці постійно звертався до Кабміну щодо його передачі на баланс міста. «Ми ні в якому разі не хочемо визначати функціональність цього об’єкту – це все має відбуватися під час суспільних слухань як з боку громади, так і профільних експертів. Але зараз передача Гостинного двору Києву заблокована з боку Кабміну та особисто міністра культури Олександра Ткаченка, який заявив, що його міністерство хоче забрати його на баланс. Хоча довіри громади до центральної влади щодо реалізації цього проєкту нема, і це стало зрозуміло ще багато років тому», підкреслив колишній нардеп.

    Дмитро Білоцерковець стурбований через те, що немає розуміння, невідомо, як буде консервуватись цей об’єкт. «А зараз триває сезон дощів, і восени він буде – через відсутність гідроізоляції Гостинний двір починає руйнуватись саме в такі періоди», резюмував соратник мера Києва.

    Нагадаємо Кабінет міністрів України змінив категорію пам’яток «Комплекс споруд Контрактової площі» та «Гостиний двір» у Києві на категорію національного значення, а також присвоїв їм охоронні номери. Це дозволить Фонду державного майна передати пам’ятку в управління Міністерству культури та інформаційної політики.

    Мер столиці Віталій Кличко заявив, що наразі місто готове взяти на баланс і швидко добудувати Гостиний двір, який чудово впишеться в проект реконструкції вулиці Сагайдачного та Контарктової площі.

    Читайте також інтерв'ю: Дмитро Білоцерковець: Кличко готовий до битви. Але ми б дуже її не хотіли
    Теги: Київ мер Гостинний двір
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    У Кличка звинуватили Мінкульт в блокуванні реконструкції Гостинного двору