На ринку в Києві сталася велика пожежа (фото, відео)

Вогонь охопив декілька торговельних павільйонів

У п’ятницю, 20 листопада, сталася пожежа на території ринку на вул. Заболотного, 46-А у Голосіївському районі Києва.

Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Києві об 11:21.

По прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що пожежа виникла в торгівельному павільйоні з подальшим розповсюдженням полум’я на поруч розташовані павільйони, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Об 11:53 пожежу на площі 100 кв. м було локалізовано, а о 12:08 – ліквідовано.

На місці пожежі працювало 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС.

Загиблих і травмованих немає.

Причина пожежі та збиток з’ясовується