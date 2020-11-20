На ринку в Києві сталася велика пожежа (фото, відео)
Вогонь охопив декілька торговельних павільйонів
У п’ятницю, 20 листопада, сталася пожежа на території ринку на вул. Заболотного, 46-А у Голосіївському районі Києва.
Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Києві об 11:21.
По прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що пожежа виникла в торгівельному павільйоні з подальшим розповсюдженням полум’я на поруч розташовані павільйони, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.
Об 11:53 пожежу на площі 100 кв. м було локалізовано, а о 12:08 – ліквідовано.
На місці пожежі працювало 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС.
Загиблих і травмованих немає.
Причина пожежі та збиток з’ясовується