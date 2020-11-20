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    Новини

    На ринку в Києві сталася велика пожежа (фото, відео)

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    На місці пожежі працювали 30 вогнеборців - На ринку в Києві сталася велика пожежа (фото, відео)
    На місці пожежі працювали 30 вогнеборців
    Фото: ДСНС

    Вогонь охопив декілька торговельних павільйонів

    У п’ятницю, 20 листопада, сталася пожежа на території ринку на вул. Заболотного, 46-А у Голосіївському районі Києва.

    Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Києві об 11:21.

    По прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що пожежа виникла в торгівельному павільйоні з подальшим розповсюдженням полум’я на поруч розташовані павільйони, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Об 11:53 пожежу на площі 100 кв. м було локалізовано, а о 12:08 – ліквідовано.

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    На ринку в Києві сталася велика пожежа (фото, відео)
    На ринку в Києві сталася велика пожежа (фото, відео)
    На ринку в Києві сталася велика пожежа (фото, відео)
    На ринку в Києві сталася велика пожежа (фото, відео)
    На ринку в Києві сталася велика пожежа (фото, відео)
    На ринку в Києві сталася велика пожежа (фото, відео)
    На ринку в Києві сталася велика пожежа (фото, відео)
    На ринку в Києві сталася велика пожежа (фото, відео)
    На ринку в Києві сталася велика пожежа (фото, відео)
    На ринку в Києві сталася велика пожежа (фото, відео)
    На ринку в Києві сталася велика пожежа (фото, відео)

    На місці пожежі працювало 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС.

    Загиблих і травмованих немає.

    Причина пожежі та збиток з’ясовується

     

    Теги: пожежа Київ ДСНС торгівля рятувальники
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