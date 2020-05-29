На «розумному» освітленні Київ за рік зекономив 25 млн грн



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У Києві встановлюється автоматизована система управління освітленням

Завдяки заміні ліхтарів старого зразка на енергозберігаючі LED-ліхтарі та автоматизованій системі управління освітленням протягом 2019 року вдалося зекономити 25 мільйонів гривень з бюджету Києва. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Інформатика», що займається створенням та розбудовою системи контролю та управлінням зовнішнім освітленням.

На підприємстві зазначили, що економія досягається не тільки за рахунок енергоощадних матеріалів ліхтарів. Освітлення вулиць відбувається завдяки віддаленому керуванню та автоматичному регулюванню освітлення залежно від часу доби та погодних умов. Це дає змогу економити від 40 до 70% електроенергії.

Протягом минулого року було підключено 18 тисяч LED- та натрієвих ліхтарів, а також встановлено сучасне освітлення на більш ніж 135 вулицях столиці. У 2020 році вже встановили більше 100 щитів для управління зовнішнім освітленням. До кінця цього року планують встановити 300 щитів, що обслуговуватимуть близько 30 тисяч ліхтарів.

Загалом же в Києві планують встановити керування 143 тисячами ліхтарями та 1 473 щити керування. Відповідно до Комплексної цільової міської програми «Електронна столиця» повне покриття єдиною системою освітлення мають завершити до 2023 року.

До слова, комунальне підприємств «Київміськсвітло» традиційно прикрашає святковою ілюмінацією весь Хрещатик та Європейську площу в Шевченківському районі столиці до Дня Києва, який відзначають в останню неділю місяця – 31 травня.