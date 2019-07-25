«Хімік» влаштував у столичній квартирі нарколабораторію та зберігав зброю (фото)



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Киянан влаштував у своїй квартирі нарколабораторію Фото: Нацполіція

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі

Дільничні офіцери Оболонського управління поліції отримали інформацію, що у квартирі місцевого жителя виготовляють наркотики. Для перевірки поліцейські прийшли за вказаною адресою, де виявили облаштовану лабораторію для виготовлення наркотичних речовин. Зокрема звідти правоохоронці вилучили речовини, схожі на амфетамін, коноплі у горщиках та приладдя для виготовлення заборонених засобів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Крім того, у квартирі фігуранта знайшли пістолет-кулемет ППШ та патрони до нього, пакунки з порохом, близько 200 набоїв калібру 5,3 мм, а також три корпуси гранати Ф-1.

Вилучене направили на експертизу.

Власник помешкання - 36-річний киянин, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв. Власник помешкання пояснив поліцейським, що до виготовлення наркотичних речовин його спонукало захоплення хімією. Наразі поліцейські встановлюють, з якою метою чоловік виготовляв наркотики та для чого зберігав зброю і боєприпаси.

Слідчі Оболонського управління поліції розслідують кримінальні провадження за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкції передбачають до семи років позбавлення волі.