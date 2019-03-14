Під Вінницею загорівся пасажирський автобус



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У автобуса загорівся моторний відсік

Недалеко від Вінниці на трасі Житомир - Могилів-Подільський спочатку задимівся, а потім загорівся пасажирський автобус.

Як повідомляє ТСН, у автобуса горів моторний відсік. Займання сталося, коли водій повертався з рейсу, тому в салоні не було пасажирів.

Відзначається, що сам водій автобуса не постраждав, тому що встиг вчасно зупинитися і вибігти з кабіни. Пожежників викликали очевидці, які перебували на заправці, розташованої поруч з місцем події.

Також вони допомагали в гасінні пожежі. Очевидець подій розповіла, що з нижньої частини автобуса почали «сипатися» іскри.

«Він проїхав кілька метрів і загорівся», - розповіла дівчина.