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    Під Вінницею загорівся пасажирський автобус

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    Під Вінницею загорівся пасажирський автобус

    У автобуса загорівся моторний відсік

    Недалеко від Вінниці на трасі Житомир - Могилів-Подільський спочатку задимівся, а потім загорівся пасажирський автобус.

    Як повідомляє ТСН, у автобуса горів моторний відсік. Займання сталося, коли водій повертався з рейсу, тому в салоні не було пасажирів.

    Відзначається, що сам водій автобуса не постраждав, тому що встиг вчасно зупинитися і вибігти з кабіни. Пожежників викликали очевидці, які перебували на заправці, розташованої поруч з місцем події.

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    Також вони допомагали в гасінні пожежі. Очевидець подій розповіла, що з нижньої частини автобуса почали «сипатися» іскри.

    «Він проїхав кілька метрів і загорівся», - розповіла дівчина.

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