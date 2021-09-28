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    На шести станціях київської підземки триває ремонт

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    Планові ремонтні роботи тривають на станціях та в переходах метро - На шести станціях київської підземки триває ремонт
    Планові ремонтні роботи тривають на станціях та в переходах метро
    Фото з відкритих джерел

    Капітальні ремонти інфраструктури метрополітену плануються щорічно

    У столичному метрополітені триває ремонт інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Так, у рамках річного плану капітальних ремонтів тривають роботи на станціях:

    • «Чернігівська»,
    • «Іподром»,
    • «Площа Льва Толстого»,
    • «Дорогожичі»,
    • «Житомирська»,
    • «Контрактова площа».

    Зокрема, проводиться шпаклювання та побілка колійного склепіння, заміна плитки на стінах, перекладання гранітного покриття, ремонт сходового полотна.

    У деяких місцях, як, наприклад, у переході станції «Контрактова площа», проводиться заміна старої плитки. Вона більше не виробляється і досить сильно пошкоджена за 45 років експлуатації.

    «Таких місць багато можна зустріти у місті - кераміка чи мозаїка на стінах заводів, шкіл, поліклінік, інститутів. Ці об’єкти не мають охоронних статусів, а відповідно ремонтуються за загальними нормами. Однак на території наших станцій ми вирішили залишати невеликі квадрати для історії метрополітену. Пізніше поряд будуть розміщені таблички з коротким описом та авторами зразків», – розповіла заступниця начальника метрополітену Наталія Макогон.

    Капітальні ремонти інфраструктури метрополітену плануються щорічно та проводять відповідно до визначеного графіка на підприємстві. Це дозволяє безпечно перевозити пасажирів, які користуються станціями.

    Нагадаємо, що у переході станції «Позняки» нещодавно капітально відремонтували сходове полотно та замінили гранітне покриття.

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    Теги: Київ метро ремонт
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    На шести станціях київської підземки триває ремонт