На шести станціях київської підземки триває ремонт

Планові ремонтні роботи тривають на станціях та в переходах метро

Капітальні ремонти інфраструктури метрополітену плануються щорічно

У столичному метрополітені триває ремонт інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Так, у рамках річного плану капітальних ремонтів тривають роботи на станціях:

«Чернігівська»,

«Іподром»,

«Площа Льва Толстого»,

«Дорогожичі»,

«Житомирська»,

«Контрактова площа».

Зокрема, проводиться шпаклювання та побілка колійного склепіння, заміна плитки на стінах, перекладання гранітного покриття, ремонт сходового полотна.

У деяких місцях, як, наприклад, у переході станції «Контрактова площа», проводиться заміна старої плитки. Вона більше не виробляється і досить сильно пошкоджена за 45 років експлуатації.

«Таких місць багато можна зустріти у місті - кераміка чи мозаїка на стінах заводів, шкіл, поліклінік, інститутів. Ці об’єкти не мають охоронних статусів, а відповідно ремонтуються за загальними нормами. Однак на території наших станцій ми вирішили залишати невеликі квадрати для історії метрополітену. Пізніше поряд будуть розміщені таблички з коротким описом та авторами зразків», – розповіла заступниця начальника метрополітену Наталія Макогон.

Капітальні ремонти інфраструктури метрополітену плануються щорічно та проводять відповідно до визначеного графіка на підприємстві. Це дозволяє безпечно перевозити пасажирів, які користуються станціями.

Нагадаємо, що у переході станції «Позняки» нещодавно капітально відремонтували сходове полотно та замінили гранітне покриття.