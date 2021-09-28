На шести станціях київської підземки триває ремонт
Капітальні ремонти інфраструктури метрополітену плануються щорічно
У столичному метрополітені триває ремонт інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».
Так, у рамках річного плану капітальних ремонтів тривають роботи на станціях:
- «Чернігівська»,
- «Іподром»,
- «Площа Льва Толстого»,
- «Дорогожичі»,
- «Житомирська»,
- «Контрактова площа».
Зокрема, проводиться шпаклювання та побілка колійного склепіння, заміна плитки на стінах, перекладання гранітного покриття, ремонт сходового полотна.
У деяких місцях, як, наприклад, у переході станції «Контрактова площа», проводиться заміна старої плитки. Вона більше не виробляється і досить сильно пошкоджена за 45 років експлуатації.
«Таких місць багато можна зустріти у місті - кераміка чи мозаїка на стінах заводів, шкіл, поліклінік, інститутів. Ці об’єкти не мають охоронних статусів, а відповідно ремонтуються за загальними нормами. Однак на території наших станцій ми вирішили залишати невеликі квадрати для історії метрополітену. Пізніше поряд будуть розміщені таблички з коротким описом та авторами зразків», – розповіла заступниця начальника метрополітену Наталія Макогон.
Капітальні ремонти інфраструктури метрополітену плануються щорічно та проводять відповідно до визначеного графіка на підприємстві. Це дозволяє безпечно перевозити пасажирів, які користуються станціями.
Нагадаємо, що у переході станції «Позняки» нещодавно капітально відремонтували сходове полотно та замінили гранітне покриття.